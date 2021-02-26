Sektörün öncüsü Ariş Pırlanta’dan bir ilk daha!

Mücevher sektörünün öncü markası Ariş Pırlanta, bugüne kadar imzasını attığı “ilk”lere bir yenisini daha ekledi. Sektörün gelişmesine ve müşteri memnuniyetinin artmasına önemli katkıda bulunacak bu yenilikle, pırlanta almayı düşünenler alışveriş öncesinde www.arispirlanta.com üzerinden seçecekleri sertifikalı pırlantanın tüm detaylarını belirleyebiliyorlar. Yaklaşık 150 bin adet taş arasından seçerek beğendikleri pırlantanın videosunu izleyebiliyor, nasıl bir pırlantaya sahip olacaklarını ayrıntılarıyla görüp karar verme şansına da sahip oluyorlar.

Mağazaya gelmişçesine bir gerçeklik sunuyor

Ariş Pırlanta Satış ve Pazarlama Direktörü Eda Güzeliş, özellikle pandemi sürecinden geçtiğimiz şu günlerde online alışverişin daha çok tercih edilmeye başlanmasıyla pırlanta satın almayı düşünenlerin güvenle alışveriş yapmaları konusunda Ariş olarak çıtayı yükselttiklerini söyledi. Eda Güzeliş, pırlanta satın almak isteyenlerin web sitelerine girip sertifikalı pırlantalar segmesinesekmesine tıkladıklarında karşılarına farklı kesimlerde pırlanta seçenekleri çıktığını söyleyerek uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

“Sertifikalı pırlantalardaki yaklaşık 150 bin taş seçeneğinden arzu ettiğini seçen bir ziyaretçimiz, seçtiği pırlantanın karatına ve montürüne de karar vererek almayı düşündüğü ürünü karşısında görebiliyor. En önemlisi istediği pırlantayı tüm detayları ile görebilmesi. Bunu sağlamak için çok ciddi bir çalışma gerçekleştirildi. Yaklaşık 150 bin adet taşın mikroskop altındaki görüntüleri, birebir render alınarak oluşturuldu. Tüketici tüm özellikleriyle, ışıltısına ve yansıttığı renklerine kadar, seçtiği pırlantanın videosunu görüp ürünü yakından inceleyebiliyor. Onayladıktan sonra da satın alabiliyor. Pırlanta meraklıları haklı olarak satın almadan önce taşı yakından görüp incelemek istiyorlar. Biz de Ariş Pırlanta olarak online alış veriş yapan müşterilerimize sunduğumuz bu yeni uygulamamızla, mağazamıza gelmişlercesine bir gerçeklikle almayı istedikleri pırlantayı görüp, markamıza olan haklı güvenlerine karşılık vermek istedik.”

Bugüne kadar mücevher sektöründe bir çok ilke imza atan Ariş, pırlantalı mücevheri garantili ve sertifikalı olarak satışa sunan, 5C kuralını uygulayan aynı zamanda Türkiye’yi pırlantanın üstün beyazı olarak bilinen D color ile tanıştıran ilk marka olma özelliğini de taşıyor.