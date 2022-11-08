Sektörde Bir İlk! İlk Adım Paketleri İle E-Ticaret’e Ücretsiz Başla...

IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, e-ticareti herkes için mümkün kılmak adına tüm alanlarda yenilikçi çözümler üretip, iş ortaklıkları kurduklarını vurgulayarak, “İlk Adım Paketleri KOBİ’lerin, girişimcilerin ve e-ticarete girmek isteyen gençlere ücretsiz bir şekilde e-ticareti deneyimlemelerine fırsat tanıyor. İlk Adım Paketleri ile giriş maliyetleri olmadan, komisyonsuz ve masrafsız e-ticaret sitesi açarak e-ticarete başlanabilecek. Bu proje ile her işletme e-ticareti deneyebilir. İşletmelerin kârlı, istikrarlı ve sadece pazaryerlerine bağlı kalmak zorunda kalmadan sürdürülebilir bir model oluşturmasını hedefliyoruz. Mevcut durumda KOBİ’ler ve girişimciler e-ticaret platformlarında yüksek komisyon oranlarıyla veya düşük kârlılıklarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Biz İlk Adım Paketlerimiz ile herkesin e-ticarete ilk adımı atmasını ve dilediğince satış yapmasını sağlayacağız. Böylece işletmeler fiziksel mağazalarına bağlı kalmadan tüm Türkiye’ye ve dünyaya satış yapabilme fırsatına sahip olacak. Hedefimiz 2023 sonuna kadar 100 bin işletmeye ulaşmak” dedi.

Firmalar için önemli olan şey entegre çözümlerle süreçleri doğru yönetmek

Özkara, IdeaSoft anahtar teslim e-ticaret siteleri ile dijitalleşmek isteyen firmalara uçtan uca çözüm ve hizmet sunarak altyapı sağladıklarını da sözlerine ekleyerek, “Dijitalleşme süreci hiç bitmeyen bir süreç. Yeni teknolojiler hayata girdikçe, şirket içerisinde otomatikleştirebileceğiniz, operasyonel anlamda şirkete katkı sağlayabilecek modeller, süreçler her zaman olur ve üzerine devamlı yenileri eklenir. Firmalar için önemli olan şey adım adım başlayıp süreç içerisinde hepsinin birbiriyle aynı dili konuşabildiği entegre çözümler üretmek ve süreçleri doğru yönetmektir. Her işletme mutlaka dijital dönüşüme ayak uydurmalı.” şeklinde konuştu.

İlk Adım Paketi’nde Neler Var?

İlk Adım Paket içeriğinde; kullanıma hazır tema şablonları, free pakette 1 adet ödeme sistemi entegrasyonu, 25 adet ürün ekleme, 100 GB yıllık trafik / sunucu kullanımı, anlaşmalı kargo fiyatları, detaylı sipariş takibi, eğitim dokümanları, raporlama sistemi, yazılım güncellemeleri, kapıda ödeme / havale ile ödeme yer alıyor.

IdeaSoft’a “Türkiye’nin En İyi Altyapı Sağlayıcısı” Ödülü

Öte yandan IdeaSoft, 4 Kasım’da Çırağan Sarayı’nda düzenlenen ve ana sponsoru olduğu dijitalleşmenin tüm dinamiklerinin, yeniliklerinin ele alındığı, fark yaratan markaların ödüllendirildiği E-ticaret Zirvesi’nde “Türkiye’nin En İyi Altyapı Sağlayıcısı” ödülünün sahibi oldu.