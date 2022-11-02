SEKTÖR LİDERLERİ YENİ DÜNYA ZİRVESİ’NDE BİR ARAYA GELİYOR

Faydasıçok Eğitim Vakfı, burs imkanından mentorluk, eğitim, staj ve istihdam imkanına kadar öğrencilerin eğitim ve kariyerlerine 360 derece destek verdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. 12 Kasım Cumartesi günü İş Sanat ve Kültür Merkezi’nde Hasçelik ana sponsorluğunda düzenlenecek Yeni Dünya Zirve’sine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Faydasıçok Eğitim Vakfı, Yeni Dünya’da Liderlik, Yeni Dünya’da Sosyal Sorumluluk ve Yeni Dünya’da Girişimcilik Panelleri’yle sektöre yön veren liderleri katılımcılarla bir araya getirecek. Faydasıçok Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selcen Faydasıçok’un açılış konuşmasıyla başlayacak zirvenin ilk oturumu Yeni Dünya’da Liderlik paneli olacak. Panelde söz alacak Coca Cola Ceo’su Başak Karaca, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Hasçelik Ceo’su Naci Faydasıçok ve Mediamarkt Ceo’su Yenal Gökyıldırım kariyer yolculuklarının yanı sıra, yeni dünya dinamiklerine ayak uyduran liderlik anlayışını masaya yatıracak. MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve gençleri 21.yüzyıl yetkinliklerine hazırlayıp geliştiren, lisede ve üniversitede öğretilmeyen deneyimlere odaklanan ücretsiz ve çevrim içi eğitim programı YetGen’in kurucusu Erhan Erkut’un konuşmacı olacağı Eğitimin Geleceği panelini Yeni Dünyada Sosyal Sorumluluk oturumu izleyecek. Hepsiburada İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu, Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Aydoğdu, Opet Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ayşenur Aydın ve oyuncu Hakan Bilgin de Yeni Dünya’da Sosyal Sorumluluk temasının sektörler üzerindekini etkinlerini değerlendirecek. Keyifli bir molanın ardından Yeni Çağın Yeni Yetkinlikleri oturumuyla devam edecek zirvede Veri ve Veri Teknolojileri Uzmanı Akan Abdula teknolojinin sağladığı avantajları paylaşacak. Yeni Dünya Zirvesi’nin son oturumu Yeni Dünya’da Girişimcilik panelinin konukları Webrazzi Kurucusu Arda Kutsal, Coinoxs Kurucusu Can Azizoğlu, UP School Kurucusu Mina İlköz ve Reeder Kurucusu Sezen Sungur Saral girişimciliğin tüm detaylarını hayata geçirdikleri önemli girişimcilik projelerinden örneklerle açıklayacak. Coinoxs tarafından gerçekleştirilecek yayın ile tüm zirve YouTube ve Metaverse kanalından eş zamanlı izlenebilecek. Katılımın ücretsiz gerçekleşeceği Yeni Dünya Zirvesi gençlerin yakından takip ettiği ve son günlerin popüler grubu Pandami konseriyle son bulacak.