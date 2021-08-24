Şekerbank ve TÜRİB iş birliği ile lisanslı depoculuk sistemine özel destek

Avantajlı şartlarda ELÜS Kredisi

Üreticinin korunması ve varlığını sürdürebilmesi için çiftçileri desteklemeye devam eden Şekerbank, iş birliği kapsamında uygulanacak %10 kredi faiz indirimi ve %50 masraf indirimi ile çiftçilerin ve tarımsal ürün ticaretini yapan firmaların, hasat döneminde ürünlerini güvenle depolarken avantajlı şartlarda Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Kredisi’nden faydalanmasını da sağlayacak.

Ayrıca 01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında ürün bedeli ödemesi Şekerbank hesabına aktarılan üreticilere de 5.000 TL’ye kadar “Lisanslı Depo Kira Desteği” sunulacak.

Şekerbank’tan ELÜS teminatlı kredi kullanarak kampanyadan yararlanan çiftçiler ve tarımsal ürün ticaretini yapan firmalar, Türkiye’nin birçok noktasında bulunan lisanslı depolarda TÜRİB altyapısı ile ürünlerini muhafaza edecek.

Tuğbay Kumoğlu: “Çiftçiye ve üreticiye desteğimizi sürdüreceğiz”

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, TÜRİB ile imzalanan protokol ile ilgili; “Şekerbank olarak, çiftçilerimizin tüm ihtiyaçlarını gözetiyor, üretim süreci boyunca en uygun çözümleri onlarla buluşturmaya çalışıyoruz. TÜRİB ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde ülkemizde sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanması ve gıda arzının yönetilebilmesi için çok önemli bir adım olan lisanslı depoculuk sistemine de destek olacağız. Diğer yandan sunulacak desteklerin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için TÜRİB’in bilgi birikimi ve koordinasyonunun önemli katkısı olacak. Kuruluş misyonumuz doğrultusunda, üretimin sürdürülebilirliği adına çiftçilerimize ve tüm üreticilerimize destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Ali Kırali: “ELÜS kredileri çiftçilerimizin finansmana erişiminde önemli bir araç”

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali: “Ülkemizde tarım ürünlerinin finansallaşması, çiftçilerin finansmana erişiminin sağlanması ve ürün borsacılığının gelişmesi amacıyla paydaşlarla iş birliklerine önem veriyoruz. Ulusal bir borsa olarak 2019 yılında faaliyete geçirdiğimiz ELÜS Piyasası ile ELÜS’lerin teminata verilerek bankalardan kredi kullanımıyla lisanslı depoculuğun ve ELÜS’ün kullanımının yaygınlaşmasına dolayısıyla gıda arz güvenliğine hizmet ediyoruz. Borsamız, tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin dijitalleşmesi, ELÜS’ün yaygınlaştırılması, sözleşmeli tarımın gelişmesi, lisanslı depoculuk gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Çiftçilerimizin ELÜS kredileri hakkında bilgi sahibi olması ve sunulacak avantajlardan yararlanması için TÜRİB olarak Şekerbank ile iş birliği yapmaktan mutluluk duymaktayız.” dedi.