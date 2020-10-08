Şekerbank, Türk Eczacıları Birliği ile protokol imzaladı. Banka, protokol kapsamında eczacılara özel kredi kartı programını devreye alıyor. Program ile SGK ödemelerini Şekerbank’a taşıyan eczacılara her ay 150 TL bonus kazanma fırsatı sunulurken, avantajlı faiz oranlarıyla 3 ay ödemesiz dönemli finansman ile birliğe üye eczacıların nakit akışları destekleniyor.

Şekerbank, Türk Eczacıları Birliği ile bir protokol imzalayarak zorlu koronavirüs salgını sürecinde eczacılara verdiği desteği eczacılara özel sunulan EczaKart kredi kartı, SGK ödemelerine ek bonus desteği ve avantajlı kredi paketleriyle sürdürüyor. Protokol, Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu ile Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak arasında imzalandı.

Banka, Türk Eczacıları Birliği ile imzaladığı protokol kapsamında birliğe üye eczacılara özel her ay 150 TL bonus kazandıran kredi kartının yanı sıra avantajlı faiz oranları ile 750 bin TL’ye kadar finansman desteği sağlayacak. Protokol ile ilk 3 ay ödemesiz dönem içeren ve herhangi bir komisyon ücreti alınmayacak olan krediyle 60 aya varan vade seçenekleri sunulacak. Birliğe üye eczacıların nakit desteğinden yararlanabilmesi için Şekerbank şubelerine başvurmaları yeterli olacak.

Eczacılara özel kredi kartı ile her ay 150 TL bonus

Şekerbank, protokol ile birliğe üye eczacılara özel olarak geliştirilen bonus özellikli kredi kartıyla her ay 150 TL bonus kazanma fırsatı sunacak. Eczacıların nakit desteğinin dışında bonus avantajından yararlanabilmesi için Türk Eczacıları Birliği’ne üye olması ve SGK ödemelerini Şekerbank’a taşıması yeterli olacak. Eczacılar ayrıca Şekerbank internet ve mobil şubesi üzerinden gerçekleştirecekleri EFT/havale gibi işlemlere ücret ödemeyecek. Diğer yandan eczacılara Şekerbank POS ve çek karnesi ücretsiz sunulacak.

Tuğbay Kumoğlu: “Eczacılarımıza ödemesiz dönemli nakit desteği sunuyoruz”

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, Türk Eczacıları Birliği ile imzalanan protokol ile ilgili olarak şunları söyledi: “Eczacılarımız için nakit akışlarını desteklemek amacıyla bonus kazandıran kredi kartı, uygun faiz oranlı ve ödemesiz dönemli finansman desteğinin yanı sıra birçok farklı avantaj sunduğumuz kapsamlı bir paket hazırladık. Pandemi ile mücadelede çok önemli görev üstlenen eczacılarımızın yanlarında yer alıyoruz. Nakit ihtiyaçlarını tek kaynaktan tamamen karşılayabilecekleri ve ödeme kolaylığı sağlayan bu paketten tüm eczacılarımızın faydalanmasını istiyoruz. Türk Eczacıları Birliği’ne de sorumlu bankacılığımızın bir yansıması olan bu önemli desteği sunmamızda yanımızda yer aldıkları için teşekkür ediyoruz.”