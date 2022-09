Şeker ve oyuncağı birleştiren tasarımlarıyla Lolliboni, WorldFood İstanbul’da beğeni topladı

Dünyanın en iyi bilinen markaların lisanslı ürünlerini bünyesinde barındıran Lolliboni, Tüyop Fuar Merkezi'nde düzenlenen WorldFood İstanbul'da en son ürünlerini görücüye çıkardı. Standı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerden tam not almayı başaran Lolliboni, fuar süresince bir çok anlaşmaya da imza attı.

LOLLIBONI KURUCU ORTAK VE GENEL MÜDÜRÜ YİĞİT EMRE YÜKSEL ve LOLLIBONI AŞ VE GRANDE GLORIA ŞİRKETLER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ YILDIRIR

LOLLİBONİ'Yİ YAKINDAN TANIYALIM

2015 yılında Türkiye’de kurulumunu gerçekleştiren, Sektörünün öncülerinden olan LOLLİBONİ A.Ş. Oyuncaklı şeker kategorisinde faaliyet göstermektedir. Kurulduğu günden bu yana Çocukların sevdiği, takip ettiği karakterleri ürünlerine işleyerek Sağlıklı şeker tüketimini vizyonu edinen LOLLİBONİ A.Ş. Avcılar İstanbul da bulunan gıda üretim tesisleri , ofisleri ve Beylikdüzü ’nde bulunan depolama alanı ile toplam 10.000 m2 kapalı alanda hizmet vermektedir.

Üretim hattı her geçen gün artan LOLLİBONİ A.Ş. nin üretim hatları arasında günde 82.000 adet kapasitesi ile Sosyete Şekeri, 40.000 kapasite ile Cam Şeker ve 100.000 kapasite ile Pamuk Şeker üretimi bulunmaktadır. Yalnızca bu alanda 70 kişilik personeli bulunan LOLLİBONİ A.Ş. personellerini belli eğitimlerden geçirerek kalifiye personeller ile üretim gerçekleştirmektedir.

Şeker üretiminin yanı sıra 80 kişilik kadrosu ile paketleme bölümü bulunan LOLLİBONİ A.Ş. ; yerli ve sertifikalandırılmış oyuncakları temin ederek ürünlerine entegre etmektedir. Üretimini gerçekleştirirken tüm üretim kurallarına uyum sağlayan LOLLİBONİ A.Ş. Gıda üretiminin gerekliliği olan tüm sertifikalarına ve yetkinlik belgelerine sahiptir .

250 kişilik kadrosu ile sektörüne hizmet vermekte olan LOLLİBONİ A.Ş. yaptığı yatırımlar yeni üretim hatları ile bölgesinde birçok kişiye istihdam sağlamaktadır.

Trendleri ve hitap ettiği müşteri ihtiyaçlarını takip eden firma çocukların sevdiği takip ettiği karakterleri yaptığı anlaşmalar ile bünyesine eklemiş ve ürün gamını her geçen gün geliştirmiştir. Oyuncaklı Şeker Kategorisinde Türkiye ve Avrupa Hakları bünyesinde bulunan lisanslar arasında HELLO KİTTY , PJ MASKELİLER , MAŞA VE KOCA AYI, PEPEE, KUKULİ , TOM AND JERRY, SCOOBY DOO , JUSTİCE LEAGUE , LOONEY TUNES lisansları bulunmaktadır.

Geliştirdiği içerikler ile satışa sunulan ürünler çocukların el becerilerini, koordinasyon becerisini geliştirmektedir. Günümüz şartlarında ebeveynlerin çocukları ile geçirdikleri kısıtlı zamanları kaliteli hale getirerek , birlikte vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturmaktadır.

Ürünlerine her çocuğun ulaşabilmesini hedefleyen LOLLİBONİ A.Ş. 48 İlde bayiliği bulunan bayilikleri ile 20.000 noktaya ulaşmakta ve her geçen gün yenilerini eklemektedir. Yalnızca İstanbul’da 12 dağıtım aracı bulunan firma her gün sahaya çıkarak çocuklara ulaşacak ürünler ile rafları doldurmaktadır.

Firmanın; Romanya , Almanya ve Hollanda da kendine ait depoları bulunmakta ve Türkiye üzerinden 52 ülkeye yaptığı ihracatlar ile Yerli Sermaye nin gücünü Tüm Dünya ya göstermektedir ve arttırmayı hedeflemektedir.