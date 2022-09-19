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Şeker ve oyuncağı birleştiren Lolliboni, Yerel zincirler Buluşuyor Fuarı'nda beğeni topladı
Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Yerel Zincirler Buluşuyor 2022 Konferansı ve Fuarı (YZB), organize gıda perakendesinin yerel zincir market temsilcileri ile sektörün önde gelen üretici ve tedarikçi firmalarını bir araya getirdi. Fuarın dikkat çeken markalarından biri de Lolliboni oldu. Firma, çocukların vazgeçilmesi oyuncak ve şekeri birleştiren tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Fuarda Lolliboni standını ziyaret ettik ve Zincir Mağazalar Yöneticisi Tuğba Tezavcı Bideci ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik.
İş Dünyası 19.09.2022, 16:03
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