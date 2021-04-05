Sedef Karagöz Sanko Enerji Grubuna katıldı

Profesyonel kariyerine 1988 yılında Barmek Holding bünyesinde başlayan Sedef Karagöz, yurt içi ve yurt dışı güç iletim ve dağıtım projelerinde 15 yıl yöneticilik yapmıştır.

Karagöz, 2003 yılında katıldığı Siemens’te, enerji alanında faaliyet gösteren çeşitli iş birimlerde yöneticilik yaptıktan sonra, 2013 -2015 yılları arasında Siemens A.Ş. İcra Kurulu Üyesi ve Enerji Sektöründen Sorumlu Ülke Lideri olarak görev yapmıştır.

Karagöz, 2015 yılında Siemens’ten ayrılarak, Türkiye ve Hollanda merkezli, mühendislik çözümleri geliştiren şirketler kurmuştur.

ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden yüksek lisans derecesi ile mezun olan ve ODTÜ İşletme Fakültesinde MBA Programını tamamlayan Sedef Karagöz, evli ve bir çocuk annesidir.