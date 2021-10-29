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Securitas Stratejik Değişim Yönetim Koordinatörlüğüne Alp Karabaş getirildi
Güvenlikte bilgi lideri Securitas, yeni pozisyonlarla organizsasyon yapısını güçlendiriyor. Bu kapsamda Securitas Stratejik Değişim Yönetim Koordinatörlüğü görevine Alp Karabaş’ı getirdi.
İş Dünyası 29.10.2021, 10:16
Makine mühendisliği mezunu olan Karabaş, MBA, pazarlama yüksek lisans ve yönetim doktorasına sahip. 1999 yılında iş hayatına başlayan Karabaş, farklı sektörlerde üst düzey yöneticilik yaptı. Alp Karabaş, Securitas önce danışmanlık firması Kery Consulting’de Ülke Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Alp bey yeni görevinde Securitas Türkiye organizasyonunda değişim ve dönüşüme liderlik ederek, stratejik değişim projelerinin yönetilmesi ve çalışanların bu değişime hazırlanması konularından sorumlu olacak.