Securitas Stratejik Değişim Yönetim Koordinatörlüğüne Alp Karabaş getirildi

Makine mühendisliği mezunu olan Karabaş, MBA, pazarlama yüksek lisans ve yönetim doktorasına sahip. 1999 yılında iş hayatına başlayan Karabaş, farklı sektörlerde üst düzey yöneticilik yaptı. Alp Karabaş, Securitas önce danışmanlık firması Kery Consulting’de Ülke Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Alp bey yeni görevinde Securitas Türkiye organizasyonunda değişim ve dönüşüme liderlik ederek, stratejik değişim projelerinin yönetilmesi ve çalışanların bu değişime hazırlanması konularından sorumlu olacak.