SBK, Silcolux'u 82 milyon dolara satın aldı

SBK Holding, Kıraça Holding'in ana hissedarlarından Lüksemburg merkezli Silcolux Investment'a ait tüm hisseleri 82 milyon dolar karşılığında satın alarak Kıraça Holding'in yüzde 45 payına sahip oldu.

Konuya yakın bir kaynağın açıklamasına göre Lüksemburg yetkililerine 25 Eylül'de bildirilen satın alma ile SBK Holding Kıraça Holding'in ana hissedarı olacak.

Anlaşmanın ardından SBK Holding, Kıraca Holding'in yüzde 45, İnan Kıraç yüzde 42.5 payına, Kıraç ailesi ise kalan yüzde 12.5 payına sahip olacak.

Kıraça Holding'e açıklama için ulaşılamadı.