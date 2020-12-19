Satış tamamlandı: 40 şubeli Rammar, Happy Center'ın oldu

Son yıllarda yaptığı satın almalara bir yenisini daha ekleyen Happy Center Marketleri’nin sahibi Altun Gıda, Rammar Marketleri’nin tamamını devraldı. 40 şubeli market zincirinin sahibi olan Şafak Gıda’yı satın alan şirket, büyümesinde önemli bir çıta atladı. Perakende sektörünün önemli oyuncuları arasında gösterilen Altun Gıda, bu stratejik satın almayla birlikte Türkiye’nin en büyük yerel zinciri haline geldi.



Altun Gıda CEO'su Yavuz Altun, “Rammar’la birlikte şube sayımız 192’ye ulaştı. Bu sayede yüzde 20’lik bir büyüme sağlamış olduk. Hedefimiz beş yıl içinde ulusal ve discount zincirlerin de içinde olduğu sektör sıralamasında ilk 3’e girmek” şeklinde konuştu.

Kurucusuydu sahibi oldu

1988 yılında Tahtakale’de kırtasiye ve hırdavat işi yapan Altun Ailesi, eş zamanlı olarak Rami’de gıda toptancılığına da girdi. 1996 yılında ise perakende sektörüne Rammar Marketleri’yle birlikte adım attı. Şafak Gıda’nın sahipleri olan Karadağ ailesi ile Fatih’te ilk şubeyi birlikte açtıklarını söyleyen Yavuz Altun, 2006 yılına kadar ortaklığın devam ettiğini söyledi.

Rammar’la yollar ayrıldıktan sonra perakende sektöründeki yatırıma iki şubeli Happy Center satın alınarak devam edildi. Zaman içinde yeni jenerasyonun da yönetime katılmasıyla büyüme hızlandı.

Katlamalı bir büyüme stratejisi izlediklerini söyleyen Yavuz Altun sözlerini şöyle sürdürüyor: “Halen Türkiye’nin beş farklı şehrinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ağırlıklı olarak İstanbul’dayız. Marketlerimizin fiziksel ziyaretçi sayısı aylık 6 milyonu bulmuş durumda. Çalışan sayımız ise 5 binin üzerine çıktı.”



Şirket, fiziksel olarak büyürken odağına e-ticareti de aldı. Beş yıldır aktif olarak kendi platformu üzerinden online satış yapıyor. “Büyümeyi çoklu kanal üzerinden sürdürdük” diyen Altun e-ticaretin gelecekte önemli bir role sahip olacağını öngörerek bu alana yıllar öncesinden yatırım yaptıklarını söylüyor ve ekliyor: “Beş yıldır da aktif kullanıyorduk. COVID-19 pandemisiyle birlikte alışveriş tercihlerinin bir anda online tarafta yoğunlaşması bizi zorlamadı. Kalitemiz ve hızımızla müşterilerimize sorunsuz hizmet verebildik.”

E-ticaret, halen şirketin cirosunun yüzde 5’lik bölümünü karşılıyor. Hedefte ise gelirlerin yüzde 25’lik kısmını e-ticaretten sağlamak bulunuyor.

Trendyolgo’nun ana tedarikçisi

Şirket, bu alanda farklı platformlarda aktif rol alma konusunda önemli bir hamle yaptı. Yakın zamanda Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden Trendyol’un sessiz sedasız yürüttüğü online market işi için işbirliği yaptı. Happy Center’ın market alışverişine imkan sağlayan Trendyolgo’nun ana tedarikçisi olduğunu söyleyen Altun, “Şimdi benzer bir işbirliğini Hepsiburada için faaliyete geçiriyoruz” diyor.

Çin’e Happy satıyor

Altun Gıda, gelirlerinin önemli bir kısmını da yurtdışından elde ediyor. Mağazalarında satmak için geliştirdiği Happy markalı private label ürünleri halen Avrupa ülkeleri, Amerika ve Çin’e kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ihraç ediyor. Özellikle temizlik ve kuru gıda ürünlerinde önemli bir pazar elde ettiklerini söyleyen Altun, “Türkiye’nin en büyük üreticileriyle işbirliğimiz var. Bu ürünleri iyi kalite ve orta düzeyde fiyatla konumlandırdık. Ve oldukça başarılı sonuçlar aldık. Tuvalet kağıdı, deterjan, ıslak mendilde iddalıyız. İhracatta da çok talep alıyor bu ürünler. Private label ürünlerin mağazalarımızdaki satış payı yüzde 30’un üzerinde. Uluslararası markaların payından daha yüksek bir orana sahip durumda.”

Marketten oyun çıkardı

Şirket, marketçiliğin yanı sıra oyun dünyasındaki hızlı gelişmeye de ayak uydurmuş durumda. Happy Can adıyla yazılımı yine şirket tarafından geliştirilen oyun, Google ve AppStore’dan 1 milyondan fazla sayıda indirildi.