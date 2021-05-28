Sasa Polyester, poy üretim tesisine 400 milyon dolarlık yatırım yapacak

Sasa Polyester, yatırım bedeli tahmini 400 milyon dolar olan poy üretim tesisi için yatırım kararı alındığını duyurdu.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, yatırımın 2024 yılının ikinci yarısında alınmasının planladığı bildirildi.

Yatırımın ciroya yıllık katkısının ise 525 milyon dolar olması bekleniyor.