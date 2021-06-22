SARUHAN ŞİRKETLER GRUBU’NA İKİ DEV MARKA

Küçük ev aletleri sektörünün en güvenilir ve iddialı markalarından Fakir Hausgeräte’nin de uzun yıllardır bünyesinde yer aldığı Saruhan Şirketler Grubu, yeni atılımları De’Longhi ve Braun Household ile sektörde 2021 yılına damga vurmayı hedefliyor. 1985 yılında Türkiye’yi Fakir Elektrikli Ev Aletleri ile tanıştıran Saruhan Şirketler Grubu, edindiği 36 yıllık deneyimi yeni markaları için kullanarak kısa sürede De’Longhi ve Braun’u daha ileriye taşımayı hedefliyor.

“Çoklu marka yönetimi disiplinine sahibiz”

Sektörün iki dev markasının Türkiye distribütörlüğünü almaktan mutlu olduklarının altını çizen Fakir Hausgeräte Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Kalkan; “Kısa zamanda Türkiye’nin güven veren markalarından olmayı başaran Fakir Hausgeräte, Türkiye pazarına girdiği günden bu yana sektörde öncü ve inovatif marka kimliğiyle tanınıyor. Sektörü büyütmek ve pazarı domine etmek adına uzun süredir bizimle yol alacak marka arayışındaydık. Yaptığımız araştırmalar ve çalışmalar sonucunda De’Longhi ve Braun gibi iki dev isimle iş birliği yapmaya karar verdik. Saruhan Şirketler Grubu olarak bu iki markayı seçmemizin sebebi Fakir Hausgeräte gibi Ar-Ge gücü yüksek, kaliteli ve güvenilir olmalarıydı. Türkiye’de tüketicilerimizi yakından tanıyoruz ve onların ne istediklerini iyi biliyoruz. Bu anlamda Fakir gibi yeni iki markamızı da kısa sürede sevdireceğimizi ve Saruhan Şirketler Grubu’nun sunduğu kesintisiz satış sonrası destek hizmetimizle yüksek müşteri memnuniyetine erişeceğimizi düşünüyoruz’’ dedi. Fakir ile çıktıkları yolda, küçük ev aletleri sektöründe edindikleri lider konumunu güçlendirme hedeflerinden söz eden Kalkan ayrıca; “Çoklu satış kanalı yönetimi konusunda edindiğimiz tecrübemizi şimdi de yeni markalarımız için kullanacağız. Sadece kanal yönetimi anlamında değil, ‘Çoklu Marka Yönetimi’’ disiplinine sahip bir grup olarak her bir markanın imajını korumak ve sunduğumuz ticari güvenle birlikte markalara değer katmaya çalışıyoruz” dedi.

Malzeme ve ustalığın benzersiz, yenilikçi birleşimi; De’Longhi

1902 yılında İtalya’da kurulan De’Longhi, sıra dışı çizgilere sahip, şık, performansı yüksek, güvenilir, eşsiz tasarımlarıyla bilinen bir marka olarak tüm dünyada özel bir konuma sahip. Malzeme ve ustalığın benzersiz, yenilikçi birleşimi olan De’Longhi ürünlerinin tüm detaylarında kalite hissediliyor. İtalyan tasarımını üretici gücüyle birleştiren global bir marka olan De’Longhi, kahve tutkunları arasında yapılan araştırmalarda yüksek beğeni seviyeleri elde ediyor.

Karakteristik Alman tasarımı, kalitesi ve mühendisliği; Braun Household

1920’li yılların başında mucit atölyesinde başlayan ve kısa sürede global markaya dönüşen yolculuğunun arkasında yatan karakteristik Alman tasarımı, kalitesi ve mühendisliği bulunan Braun Household, sektörün dev isimlerinden biri. Uluslararası pek çok ödülü bulunan Braun Household, kitlesel pazara ‘iyi tasarım’ getiren ilk marka olması ile biliniyor.