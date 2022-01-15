SARAN GROUP 22. SPOR SALONUNU FETHİYE’DE AÇTI

Bilinçli ve sağlıklı bir nesil yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle, eğitim ve spor alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Saran Group; geleceğin sporcularının yetişmesine destek olmaya devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda ilk spor salonunu 2000 yılında Hakkâri Çukurca’da açan Saran Group, 22 yıldır Anadolu’nun her bölgesinde spor salonları açarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devrediyor.

Bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanında toplam 21 spor salonu açarak gençlerin hizmetine sunan Saran Group; 22. spor salonunu 14 Ocak Cuma günü Muğla’ya bağlı Fethiye ilçesinde açtı. Her zaman olduğu gibi yine sarı - lacivert renklerle inşa edilen spor salonun ismi de yine “Atatürk Spor Salonu” oldu.

Protokol ve sınırlı sayıda davetlinin katıldığı törenle hizmete sunulan Muğla Atatürk Spor Salonu’nun açılışını Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran yaptı. Açılışta Sadettin Saran, Beşiktaş Hentbol A Takım Kalecisi Mirhan Kasırcı’ya 7 Metre penaltı atışları yaptı. Muğla İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Arslan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türkiye Tenis Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş ve Türkiye Hentbol Federasyon Başkanı Uğur Kılıç’ın da katıldığı törenin ardından spor salonu Muğla İl Eğitim Müdürlüğü’ne devredildi.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran: Anadolu’nun Dört Bir Yanında Gençlere Sporu Sevdirmek İstiyoruz

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, açılış konuşmasında: “Bugüne kadar Anadolu’nun dört bir yanında 21 spor salonu açtık ve Milli Eğitim Bakanlığı’mıza devrettik. Bugün 22. spor salonumuzun açılışı ve Muğla İl Eğitim Müdürlüğü’ne devri için buradayız. Ben bugün sahip olduğum her şeyi spora borçluyum. Spordan kazandığımızı yine spora yatırarak gençlerimize ve ülkemize katkı sağlamak en büyük amacımız. Bu ülkenin gençlerine umut olabiliyorsak, güzel şeyler yaşatabiliyorsak bizden mutlusu yok. Gençlere verebileceğim en iyi tavsiye çok okuyun, çok çalışın, kendinizi sürekli geliştirin, mutlaka spor yapın ve her zaman güçlünün yanında değil haklının yanında yer alın. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını verdiğimiz 22. spor salonumuz herkese hayırlı olsun” dedi.