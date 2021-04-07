SANTA FARMA’DA 2 YENİ DİREKTÖRLÜK ATAMASI GERÇEKLEŞTİ

Santa Farma’nın Satış Direktörlüğü pozisyonuna Gürbüz Ercenk, Medikal Direktörlük pozisyonuna ise Pınar Gökçen atandı.

Gürbüz Ercenk kimdir?

1991 yılında Adapazarı Ticaret Lisesi’nden, sonrasında sırasıyla Abhazya Devlet Üniversitesi, Abhaz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Halen Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans programına devam etmektedir. Sn. Ercenk, çalışma hayatına 1997 yılında Erma İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’de “Dış Ticaret Sorumlusu” olarak başladı. 1998 yılında sektöre adım attığı günden bugüne, Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.’de, sırasıyla “Tıbbi Satış Mümessili”, ”Bölge Tanıtım Müdürü”, ”Bölge Satış ve İdare Müdürü”, “Satış Müdür Yardımcısı” ve “Satış Müdürü” olarak görev aldı. 1 Nisan 2021 tarihi itibarı ile Satış Direktörü pozisyonuna atanan Gürbüz Ercenk, görev yapmış olduğu süre içerisinde, birçok proje ile köklü değişim ve gelişimlere imza atmış, uygulamada da öncü olduğu projeleri başarı ile yönetmiştir.

Pınar Gökçen kimdir?

2004 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nden, 2011 yılında ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2011 yılında Şanlıurfa’da başlayan hekimlik görevine, takip eden 4 yılda İstanbul’un farklı hastanelerinde görev alarak devam etti. Sektördeki kariyerine 2014 yılında Santa Farma bünyesinde Medikal Müdür olarak başlayan Pınar Gökçen, 2016 yılında Ürün Müdürü, 2017 yılında Grup Medikal Müdür olarak görev aldı. 1 Nisan 2021 tarihi itibarı ile Medikal Direktörlük pozisyonuna atanan Sn. Gökçen bu süre zarfında pek çok yenilikçi projeye imza atmıştır.