Santa Farma Satın Alma Direktörlüğüne Yeni Atama!

Ebru Tuna kimdir?

1989 yılında TED Zonguldak Koleji’nden mezun olan Ebru Tuna, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri’nde başlayan Tuna, sırasıyla Üretim Planlama Uzmanı, Bilgi Sistemleri Şefi, Müşteri Hizmetleri Müdürü, Süreç Geliştirme ve Bilgi Sistemleri Müdürü olarak görev yapmıştır. 2014-2020 yılları arasında ise Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.’de Lojistik Müdürü, Haver Farma İlaç A.Ş.’de Tedarik Zinciri Direktörü ve Onko İlaç San. ve Tic. A.Ş.’de Tedarik Zinciri Grup Müdürü olarak görev almıştır.

Ebru Tuna Santa Farma ailesine katılmadan önce Süreç Danışmanlığı ve Satınalma Danışmanlığı yapmıştır.