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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov: "Sonuna kadar topraklarımızı koruyacağız. Rusya gerçek yüzünü gösterdi, biz bunu işgalden bu yana 8 yıldır biliyorduk şimdi dünya öğrenmiş oldu" dedi.
Santa Farma Satın Alma Direktörlüğüne Yeni Atama!
Türkiye’nin en köklü ve güçlü yerli ilaç firmaları arasında yer alan Santa Farma, organizasyon yapısını yeni atamalarla güçlendirmeye devam ediyor. İlaç sektöründe 27 yılı aşkın deneyime sahip Ebru Tuna, Santa Farma’nın Satınalma Direktörlüğü pozisyonuna atandı.
İş Dünyası 22.02.2022, 13:28 22.02.2022, 13:32
Ebru Tuna kimdir?
1989 yılında TED Zonguldak Koleji’nden mezun olan Ebru Tuna, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri’nde başlayan Tuna, sırasıyla Üretim Planlama Uzmanı, Bilgi Sistemleri Şefi, Müşteri Hizmetleri Müdürü, Süreç Geliştirme ve Bilgi Sistemleri Müdürü olarak görev yapmıştır. 2014-2020 yılları arasında ise Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.’de Lojistik Müdürü, Haver Farma İlaç A.Ş.’de Tedarik Zinciri Direktörü ve Onko İlaç San. ve Tic. A.Ş.’de Tedarik Zinciri Grup Müdürü olarak görev almıştır.
Ebru Tuna Santa Farma ailesine katılmadan önce Süreç Danışmanlığı ve Satınalma Danışmanlığı yapmıştır.