Santa Farma, Kadın Kooperatiflerinin Yanında

Santa Farma İlaç İnsan Kaynakları Direktörü Sema Yetkiner, “Kadınlar tarafından özellikle Anadolu’da kurulan kooperatifler, ortaya koydukları birbirinden güzel fikirlerle ve ürettikleri birbirinden kıymetli ürünlerle bizim için çok değerliler. Kooperatifler sayesinde kadınlar; istihdama katılıyor, mesleki ve sosyal alanda yetkinlikler kazanıyor ve ekonomik kazanç sağlıyorlar. Kadınlar çalışarak hem kendilerini, hem ailelerini hem de yaşadıkları bölgeleri geliştiriyor, yaşam kalitelerini yükseltiyor, fark yaratıyorlar. Santa Farma olarak, kadınların erkeklerle eşit şartlarda işgücüne katılmalarını ve eğitim haklarını kullanabilmelerini destekliyor ve geçtiğimiz 4 yılda olduğu gibi bu yıl da tüm çalışanlarımız için kadın kooperatiflerine destek veriyoruz. 5 yılda 15 farklı kooperatife destek vererek 400 kadın üreticiye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.