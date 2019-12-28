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Santa Farma ciro bazında yüzde 41 oranında büyüdü

Türkiye’nin en köklü ve güçlü yerli ilaç firmaları arasında yer alan Santa Farma, 2019 yılında cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 41 oranında artırarak, 440 milyondan 620 milyon TL’ye çıkardı. Böylece pazardan daha hızlı büyüyen şirket olma misyonunu yerine getiren şirket, 2019 yılı satış hedefini de yüzde 100 oranında gerçekleştirdi.

Santa Farma ciro bazında yüzde 41 oranında büyüdü

Türkiye’nin en köklü ve güçlü yerli ilaç firmaları arasında yer alan Santa Farma, 2019 yılında cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 41 oranında artırarak, 440 milyondan 620 milyon TL’ye çıkardı. Böylece pazardan daha hızlı büyüyen şirket olma misyonunu yerine getiren şirket, 2019 yılı satış hedefini de yüzde 100 oranında gerçekleştirdi.

28 Aralık 2019 Cumartesi 16:16
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Santa Farma ciro bazında yüzde 41 oranında büyüdü

Dermatoloji, sindirim sistemi ve metabolizma, gastroenteroloji ve enfeksiyon, hematolojinin de aralarında bulunduğu 11 ayrı terapötik kategoride ve bu kategorilerin altında 45 ayrı pazarda toplam 63 ürünle faaliyet gösteren Santa Farma, 2019 yılında cirosunu yüzde 41 oranında artırdı.

Kurulduğu günden itibaren sağlığa sağlıklı hizmeti kesintisiz sunma misyonuyla büyüyen, Türkiye’nin en köklü ve güçlü yerli ilaç firmaları arasında yer alan Santa Farma, 2019 yılı satış hedefini de yüzde 100 oranında gerçekleştirdi.

Santa Farma’nın yıl sonu toplantısında 2019 rakamlarını paylaşan Santa Farma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Erol Kiresepi, 2020-2024 hedeflerini de açıkladı. Şirketin ürün yelpazesine önümüzdeki üç yıl içinde kronik hastalıklar, kardiyoloji ve diyabet ürünleri olmak üzere yeni ürünler katacaklarını söyleyen Kiresepi, 2024 yılında şirket cirosunu 1 milyar TL’ye (2019 sabit fiyatlarıyla) çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

İhracatta ilk üç şirketten biri olacak

2024 yılında Santa Farma’nın en çok tercih edilen şirket olmasının yanı sıra sektör ihracatında ilk üç şirketten biri olmasının da hedeflerinin arasında olduğunu dile getiren Kiresepi, bu hedefler için altyapı çalışmalarına başlandığının altını çizdi.

Başarılı bir yılın ardından tüm ekibe teşekkür eden Santa Farma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Erol Kiresepi şunları söyledi: “Başta Santa Farma ailesinin kahraman TSM‘leri olmak üzere tüm satış ve pazarlama ekibine, üretim ekibi ile tüm destek ekiplerine teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. Santa Farma ailesi tüm bölümleriyle tek bir vücuttur, tek bir takımdır. Amaç birliği içinde amatör ruhlu profesyoneller olarak çalışırlar.”

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