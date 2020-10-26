SANKO Okullarının tenis başarısı

Mehmet Şimşek Tenis Kompleksinde, beş kategoride düzenlenen turnuvaya 120 sporcu katıldı. SANKO Okulları’ndan Samet Yiğit Çupurbaş “Kız- Erkek Çocuklar Kategorisi”nde üçüncü, Bilge Çupurbaş ise aynı kategoride dördüncü oldu. Sporcular kupa ve mansiyon ödüllerini, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak’tan aldı.