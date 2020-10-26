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SANKO Okullarının tenis başarısı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi önlemleri gözetilerek düzenlenen “Polymelt Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası”nda SANKO Okulları öğrencileri üçüncü ve dördüncü oldu.

İş Dünyası 26.10.2020, 11:21
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SANKO Okullarının tenis başarısı

Mehmet Şimşek Tenis Kompleksinde, beş kategoride düzenlenen turnuvaya 120 sporcu katıldı. SANKO Okulları’ndan Samet Yiğit Çupurbaş “Kız- Erkek Çocuklar Kategorisi”nde üçüncü, Bilge Çupurbaş ise aynı kategoride dördüncü oldu. Sporcular kupa ve mansiyon ödüllerini, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak’tan aldı.

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