SANKO HOLDİNG’E ‘TÜRKİYE’NİN İHRACATA DEĞER KATAN MARKA’ ÖDÜLÜ

SANKO Holding, Türkiye'nin markalarının ödüllendirildiği, iş dünyasının en prestijli etkinliklerinden olan “3. Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni” kapsamında, Türkiye’nin “İhracata Değer Katan Markası” ödülünün sahibi oldu.

SANKO Holding Finans Direktörü Mustafa Günbulut, ödülü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı.

Ülke ekonomisine katma değer sağlayan Türkiye'nin markalarının ödüllendirildiği, iş dünyasının en prestijli etkinliklerinden olan “Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’nin katılımlarıyla İstanbul’da düzenlendi. Törende; SANKO Holding, Türkiye’nin “İhracata Değer Katan Markası” ödülüne değer görüldü.

SANKO Holding Finans Direktörü Mustafa Günbulut’un ödülü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldığı törende, sürdürülebilirlik ve üretim ile ülke kalkınması arasındaki ilişkiye dikkat çekildi.