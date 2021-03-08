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İMAMOĞLU: “KADIN CİNAYETLERİNİ KONUŞMAKTAN UTANÇ DUYUYORUM. KADINLARI İKİNCİ PLANA ATAN ANLAYIŞLA YOL YÜRÜMEK MANTIKSIZ”
Sanko Holding'tin kadınlar gününe özel reklam filmi
Sanko Holding: "Kadınların meslek seçiminde özgür olmalarının toplumsal cinsiyet eşitliğinin temelinde olduğuna inanıyor, işine emeğini, yüreğini katan tüm kadınların meslek seçiminde toplumsal kalıplara bağlı kalmadan iş hayatına katılımını destekliyoruz." notuyla bir reklam filmi yayınladı.
İş Dünyası 08.03.2021, 08:59
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İşte o reklam filmi...