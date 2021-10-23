SANKO HOLDİNG, CUMHURİYETİN 98. YILINI ÖZEL BİR ETKİNLİKLE KUTLUYOR

Anadolu sanayileşmesinin öncü kuruluşlarından olan SANKO Holding, Cumhuriyet değerlerini yaşatarak gelecek nesillere taşımak amacıyla, Cumhuriyetin 98.yılını Cumhuriyet ruhunu yaşatan özel bir etkinlikle kutlayacak.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte, başarılı sunucu Pelin Çift ve Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün anlatımıyla ‘Cumhuriyet Dönemi Hikayeleri’ dinleyicileri zamanda yolculuğa çıkaracak. Ardından, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, ‘Cumhuriyet Piyano Resitali’ ile unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak.

Bu özel etkinlik, 28 Ekim Perşembe günü saat 17.30’da Gaziantep’te bulunan Tarihi Kozluca Han’da gerçekleşecek ve SANKO Holding kurumsal Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. SANKO Holding, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamak ve bu özel etkinliğe şahit olmak isteyen herkesi yayını izlemeye davet ediyor.