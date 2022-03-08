SANKO Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Özel Bir Filmle Kutladı

Kadınların ekonomiye eşit katılımı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu kapsayıcı ve sürdürülebilir bir vizyonla ele alan SANKO Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, grubun kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde çok önemli bir yeri olan Hatice Hanım’ın hikayesine yer verdiği filmle kadın emeğinin değerine değindi.

“Çok fazla insan bilmez ama bugün SANKO adında bir değer varsa bu ülkede, bir kadın sayesindedir.”

Filmde, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun birinci ağızdan anlattığı hikâye şu şekilde; “Büyük dedem rahmetli Sani Efendi, 1904 yılında SANKO’nun temellerini atarken dokumacılığa başlar. Daha sonra hayatını nenem Hatice Hanım’la birleştirir. Yemen Harbi başlayıp seferberlik ilan edilince büyük dedem Yemen’e gider ve birçok kahraman Türk askeri gibi şehit olur. Nenem Hatice Hanım, 4 yaşındaki evladıyla yalnız başına kalır. Çare, büyük dedemden geriye kalan tezgâhları çalıştırarak geçimlerini sağlamaktır. Nenem Hatice Hanım, dokuma tezgahlarını işletmeye başlar. Bir yandan işleri yürütürken aynı zamanda dedem Zekeriye Bey’i de büyütür. Sonrasında I. Dünya Savaşı döneminde, Gaziantep’in düşman işgali zamanlarında da çok zorluklar çekerler. Dedem belli bir yaşa geldiğinde işleri nenemden devralır. Büyük dedem Sani Efendi’nin şehitlik mertebesine ulaştıktan sonraki süreçte, Hatice Nenem bu tezgahları çalıştırmamış olsaydı, belki de SANKO’nun temelleri atılmamış olacaktı. Çok fazla insan bilmez ama bugün SANKO adında bir değer varsa bu ülkede, ardında bir kadının emeği, onun göz nuru var.”

Yüz yılı aşkın süredir Anadolu’nun sanayileşmesine öncülük eden SANKO Holding; işine emeğini, yüreğini katan tüm çalışan kadınların iş hayatına katılımını destekliyor ve başarısının arkasında binlerce kadın çalışanının da olduğunun altını çizerek kadının iş gücüne katılımının iş dünyasında fark yarattığına inanıyor. SANKO’nun temellerinin atılmasında emeği olan Hatice Hanım’ın mücadelesinin umuda ve başarıya dönüşen hikayesinden aldığı ilhamla yoluna devam eden SANKO Holding, bu inançla üretmeye devam ediyor.

Bize yalnızca dokumayı değil, emeğin değerini de öğreten Hatice Hanım’ın anısına saygıyla…