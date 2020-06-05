Sanko Holding, 2020 sonuna kadar 250 milyon dolarlık yatırım yapacak

SANKO Holding’de ağabeyi Zeki Konukoğlu’ndan yönetim kurulu başkanlığı görevini devralan Adil Sani Konukoğlu, DÜNYA’ya önemli açıklamalarda bulundu. Geçen yıl 300 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Konukoğlu, “Bu yıl da yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yılbaşında planladığımız 250 milyon dolarlık yatırımı 2020 yılı içerisinde gerçekleştireceğiz” dedi. Tekstil ve çimentoda iyileştirme yatırımları yapılırken, enerjide kapasite artışı gerçekleştirilecek.

Dijitalleşmeye ön planda olacak

Sanko, çok uzun yıllardır başta tekstil olmak üzere bulunduğu sektörlerde, ara mamül üretimi ile ön plana çıktı. Hazır giyim sektörünün gelişiminde önemli katkılar sundu. Adil Konukoğlu’nun gündeminde, son tüketiciye sunulacak iş alanları var. Yeni dönemde dijitalleşmeye büyük önem vereceklerini vurgulayan Adil Konukoğlu, yeni projelerin başında e-ticaretin geldiğini dile getirdi. Son tüketiciye ulaşan hazır giyim üretimine başlayacaklarını söyleyen Konukoğlu, “Fiziki mağazacılık düşünmüyoruz. Son tüketicimiz müşterimiz değildi. Dijital perakende ile öncelikle kendi üreteceğimiz konfeksiyon ürünleri ile geniş kitlelere ulaşacağız. Zaten ileri derecede kaliteli maske üretimine başladık. Yurt dışına dijital satıyoruz ve çok başarılıyız. Başka alanlarda da üretim yapıp satabiliriz” dedi.

Salgın sürecinde servis sektörlerine ağırlık veren ülkelerin zor duruma düştüğünü, maske dahi üretemediklerinin görüldüğünü belirten Konukoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Ülkemiz de sanayici yönü ile salgında başarılı ülkeler arasına girdi. Sağlık alanında, hem hastanelerimiz hem de çok müteşekkir olduğumuz büyük dualar alan sağlık çalışanlarımız ile salgında başarılı sınavlar verdik, veriyoruz. Üretimi bırakmayan Almanya’nın başarıları ortada. Biz de üretimi bırakmayarak, sanayiyi geniş alanlarda iyi yaparak ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı tüm dünyaya gösterdik.”

Ağustos ayından itibaren toparlanmanın başlayacağına inandığını kaydeden Konukoğlu, “Önümüz açık, üçüncü çeyrekte güzel bir döneme gireceğiz ve dördüncü dönemde işler daha da toparlanacaktır" dedi.

Güvenli Üretim Belgesi aldı

Sanko Holding olarak uzun süredir sürdürdükleri iş prensipleri gereği nakit akışlarını 18 aylık dönemler halinde planladıklarını kaydeden Adil Konukoğlu, Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ne Türkiye'de ilk başvuru yapan, ilk denetim geçiren ve belge alan ilk şirket olduğunu söyledi. Konukoğlu, "TSE tarafından Türkiye'de ilk denetim geçiren ve bu önemli belgeyi alan ilk şirketiz. Emeği geçenleri ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Salgın sürecinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin çok hızlı kararlar aldığını belirten Konukoğlu, “Süreç başladıktan sonra güzel kararlar alındı .Ülke olarak bu konuda çok başarılı olduk" dedi.

2 ay süresince 1.2 milyar liralık alacağımızı öteledik



Sanko Holding, geçen 17 Mart tarihinde, mart ayı borçluları dahil alacaklı oldukları tüm müşterilerinin borçlarını iki ay süresince ertelediğini açıklamıştı. Özel sektörde salgın sürecinin hemen başında dayanışmanın ilk örneklerinden olan erteleme, reel sektörde pek çok benzeri uygulamayı da beraberinde getirmişti. Adil Konukoğlu’ndan aldığımız bilgiye göre iki ay içerisinde 1.2 milyar liralık alacaklarını vade farksız iki ay öteleyen Sanko Holding, ülkenin ihtiyaç duyduğu her dönemde ticaretin önünü açacak uygulamalara hazır olduklarını kaydetti.

Adil Konukoğlu'nun gündeminde neler var?



- E-perakendeye adım atacak, kendi ürünlerimizi satacağız



- Çevre dostu, sürdürülebilir üretim temel kuralımız olacak



- Genç, dinamik, daha çok kadının çalıştığı bir dönüşüm yaşayacağız



- 1.2 milyar liralık alacağı iki ay öteledik. Yeni desteklere her zaman açığız



- Fiyat odaklılık yerine doğaya saygılı sanayi ön planda olmalıdır



YKB için 65 yaş kuralı uygulandı



Türkiye’nin tekstil duayeni Sani Konukoğlu’nun temellerini attığı Sanko, 5 çocuğunun sorumluluğunda dev bir holdinge dönüştü. En büyük ağabey Abdülkadir Konukoğlu’nun 1994-2014 tarihleri arasında 20 yıl sürdürdüğü yönetim kurulu başkanlığı görevi, grup kararı olarak 65 yaş üst sınırına kadar sürdürülüyor. Abdülkadir Konukoğlu’ndan görevi devralan Zeki Konukoğlu, 6 yıllık yönetim kurulu başkanlığı görevinden sonra sorumluluğu kardeşi Adil Konukoğlu’na devretti. Yakın zamanda başkanlık koltuğuna oturan Adil Konukoğlu 59 yaşında görevi devralmış oldu. Abdülkadir Konukoğlu, geçmiş dönemde YKB konumu için, “Bu makamı vefat ile terketmemek gerekli. 65 yaşında ayrılmak gerekir. Büyükler deneyimlerini gençlerle paylaşmalı, vazifelerinden biri de arkadan gelenleri bu makamlara yetiştirmek olmalıdır” demişti.