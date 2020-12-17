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Sanko Enerji Salihli Jeotermal Santrali TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesini alan ilk jeotermal santral oldu

Sanko Enerjinin Salihli’de hizmet veren JES1, JES2 ve JES3 jeotermal elektrik santralleri, salgına karşı almış olduğu önlemler sayesinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesini aldı. Bu belgeyle birlikte Salihli JES, jeotermal enerji sektöründe bu belgeyi alan ilk işletme oldu.

İş Dünyası 17.12.2020, 18:17
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Sanko Enerji Salihli Jeotermal Santrali TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesini alan ilk jeotermal santral oldu

TSE’nin yayınladığı Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzundaki koşulları sağlaması üzerine başvurusu kabul edilen Salihli JES, TSE yetkilileri tarafından kapsamlı ve titiz bir şekilde incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonrasında, Salihli JES’in, iş süreçlerini kılavuzda yer alan standartlara uygun olarak yürüttüğü tespit edildi. TSE’nin bu tespitinin ardından Salihli JES, jeotermal enerji sektöründe TSE’nin uluslararası kalite belgesi niteliğindeki Covid-19 Güvenli Üretim Belgesini almaya hak kazandı.  

Sanko Enerji, salgın başladığından bu yana, düzenli aralıklarla ofislerin ve işletmelerin dezenfekte edilmesi, çalışanlara maske dağıtılması, yemekhanelerde tek kullanımlık malzeme kullanılması, el yıkama ve sosyal mesafe kurallarının sürekli hatırda kalmasını sağlayan uyarı afişlerinin asılması, dönüşümlü mesai uygulaması, uzaktan çalışma, toplantı ve ziyaretçi kısıtlanması, girişlerde ateş ölçümünün yapılması gibi sayısız önlemler aldı. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının yayınlarını takip ederek çalışanlarını düzenli olarak bilgilendirdi. Olağanüstü koşulları yönetebilmek için ilgili departman yöneticilerinden oluşturduğu kurul aracılığı ile alınan önlemlerin, doğru ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağladı.

Kurulduğu günden bu yana yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılar yapan Sanko Enerji, Salihli JES’ in aldığı bu belgeyle, çevreyi ve çalışanların sağlığını ön planda tutan bir yaklaşımla üretim yaptığını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde hizmet veren Salihli JES 1, JES 2 ve JES 3 santrallerinde toplam 69.5 MW’lık kapasitesiyle yaklaşık 200 bin konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılıyor.

Sanko Enerji Sanibey Hidroelektrik Santrali ve Barajı, haziran ayında TSE Güvenli Üretim Belgesini alarak, enerji sektöründe bu belgeyi alan ilk işletme olmuştu. Sanibey’in ardından Sanko Enerjinin Rize’de faaliyette olan üç hidroelektrik santrali ve Tepekışla Hidroelektrik Santrali de bu belgeyi almaya hak kazanmışlardı.

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#sanko #Salihli #Jeotermal
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