Sanko Enerji Grubu ‘Patili Dostlar’ için Manisa Salihli’de Beslenme İstasyonları Kuruyor

Doğal hayatın korunması ve iyileştirilmesi prensibinden yola çıkan Sanko Enerji Grubu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde, insanlarla yakın yaşayan sokak hayvanlarının beslenmesi için özel bir projeyi hayata geçirdi. Salihli Belediyesi iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında, ilçe genelinde 20 ayrı noktaya sokak hayvanlarına taze su ve mama sağlayacak ‘beslenme istasyonları’ kuracak. Bu projeye özel olarak yapılan bir tasarımla giydirilen istasyonlar, belediyenin gösterdiği noktalara monte edilecek.

Sanko Enerji Grubu Genel Müdür Yardımcısı Sedef Karagöz, doğayı ve canlı hayatını iyileştirecek projelere açık olduklarını belirterek “Salihli Belediyesiyle birlikte başlattığımız bu projeyi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bugün başlatmak istedik. Amacımız zor şartlarda yaşayan sokak hayvanlarının en azından su ve besin bulmasını kolaylaştırmak. İlçede beslenme istasyonlarının yerleştirilmesine başlandı. Salihli Belediyesinin uygun gördüğü 20 noktaya bu istasyonları yerleştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yüzde yüz yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan Sanko Enerji Grubu, ‘Çeşitlilik Kültürü’ çerçevesinde, faaliyet gösterdiği bölgelerde yaşayan yöre halkının ve o yörede desteğe ihtiyaç duyan tüm canlıların yaşamına katkı sağlayacak projeler geliştiremeye devam edecek.