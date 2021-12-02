Sanko Enerji Grubu ‘Güneydoğu Enerji Forumu’nun Ana Sponsorluğunu Üstlenecek

Sanko Enerji Grubu, Gaziantep Ticaret Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi iş birliği ile gerçekleştirilecek ‘Güneydoğu Enerji Forumu’nun ana sponsorluğunu üstlendi. 04 Aralık Cumartesi günü, saat 09.30-18.00 arasında devam edecek Forum, Gaziantep Ticaret Odasında yapılacak.

Ana temasının ‘Enerji Verimliliği’ olacağı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen etkinlik kapsamında ‘Sanayide Enerji Verimliliği’ ve ‘Yapılarda ve Ulaşımda Enerji Verimliliği’ konulu iki oturum düzenlenecek.

Etkinlikteki açılış konuşmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan ve AB Türkiye Delegasyonu Ticaret ve diğer AB Politikaları Başkanı, Müsteşar Bartosz Przywara tarafından yapılacak.

Sanko Enerji Grubu CEO’su Hakan Yıldırım, ‘Sanayide Enerji Verimliliği’ oturumda ‘Karbonsuz yeni ekonomik düzene geçişte enerji sektörünün rolü’ hakkında bir konuşma yapacak. Yıldırım konuşmasında, Türkiye’nin iklim hedeflerine ulaşması için yenilenebilir enerji hamlelerini ve bundan sonra atılması gereken adımları tartışacak.

Öğleden sonra yapılacak ‘Yapılarda ve Ulaşımda Enerji Verimliliği’ oturumunun ardından, ‘Verimli Enerji, Güçlü Ekonomi İçin Bir Fikrim Var’ yarışma sonuçlarının ödülleri dağıtılacak. Forum, Ekonomist Erkin Şahinöz’ün ‘Enerji Verimliliği ve Ekonomik Büyüme’ başlıklı konuşmasıyla kapanacak.