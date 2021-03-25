Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım Uludağ Ekonomi Zirvesine katıldı

Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım, Türkiye’nin ve Avrasya Bölgesi’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden olan ve pandemi nedeniyle bu yıl fiziksel ve online olarak karma şekilde gerçekleştirilen ‘Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne konuşmacı olarak katıldı.

İki gün sürecek Uludağ Ekonomi Zirvesinin ikinci panelinde ‘Enerjide Yeni Dengeler’ konusu ele alındı. Global Resources Pertnership Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü’nün moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Enerjide Yeni Dengeler’ paneline Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım’ın yanı sıra SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, Enerji Ticareti Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğan Enerji CEO’su Burak Kuyan, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak konuşmacı olarak yer aldı.

Kişi, kurum ve ülke stratejilerinin mega trendler etrafında şekillendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, “Bana göre dünyada iki tane mega trend var. Biri iklim değişikliği diğeri ise dijitalleşme. İklim değişikliğinde insanlığın elindeki en önemli enstrümanlardan birisi yenilenebilir enerji. Kurum olarak nerede olmak istediğimizi bu iki mega trende göre şekillendirmek zorundayız. Başka bir seçeneğimiz yok” diye konuştu.

Enerji sektörü çalışanları fedakarlıktan ödün vermedi

Tüm dünyayı etkisi altına Covid-19 salgını nedeniyle 2020’nin zor bir yıl olduğunu belirten Hakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2020 bizim için ilginç ve zor bir yıl oldu. Zorlu süreçler, üstesinden gelebilenler için öğrenme, kendini yenileme, dersler çıkarma ve yeni kabiliyetler elde etme aracıdır. Bu pandemi sürecinden ve 2020’nin enerji sektörüne getirdiği zorluklardan daha güçlü çıkacağız.

Toplumun büyük bir kesimi evinden dışarı çıkamazken, görevleri nedeniyle birçok insan da bu süreçte evlerine adım atamadılar. Sağlık ve hizmet sektörü çalışanlarının yaptığı bu fedakarlığın benzerini enerji sektörü çalışanları da 2020 yılında yaklaşık 3 bin MW yenilenebilir enerji santrali devreye alarak yapmış oldular.”

En fazla kadın çalışanı olan şirket olmayı hedefliyoruz

“Bundan 20 yıl önce yenilenebilir enerjinin mega trend olacağını görmüş ve enerji alanındaki tüm yatırımlarını yenilenebilir enerjiye yapmış bir şirket olarak hedefimiz çok net; Türkiye’nin yüzde yüz yenilenebilir enerji portföyüne sahip en büyük şirketi olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuşan Hakan Yıldırım, “Bunu gerçekleştirirken, dijital dönüşümünü tamamlamış, en fazla katma değer üreten, çalışanlarını en çok geliştiren, en fazla kadın çalışana ve kadın yöneticiye sahip bir şirket olmayı hedefliyoruz ve bu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.