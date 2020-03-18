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SANKO'dan müşterilerine destek

SANKO Holding, müşterilerinin, Türkiye’nin ve dış ticarette pazar konumunda olan ülkelerde yaşanan sağlık kökenli ekonomik sıkıntılarına çözüm olması amacıyla bir dizi karar aldı. Buna göre SANKO Holding müşterileri 60 gün ek vadeyle borçlarını ödeyecek.

SANKO'dan müşterilerine destek

SANKO Holding, müşterilerinin, Türkiye’nin ve dış ticarette pazar konumunda olan ülkelerde yaşanan sağlık kökenli ekonomik sıkıntılarına çözüm olması amacıyla bir dizi karar aldı. Buna göre SANKO Holding müşterileri 60 gün ek vadeyle borçlarını ödeyecek.

18 Mart 2020 Çarşamba 20:25
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SANKO'dan müşterilerine destek

-SANKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU’NDAN AÇIKLAMA:

-“ŞİRKETLERİMİZDEN YAPILAN TÜM SATIŞLARIMIZIN VADELERİ, VADE FARKLI İLAVE EDİLMEKSİZİN 60 GÜN ERTELENMİŞTİR”

-“MÜŞTERİLERİN MEVCUT BORÇLARININ TAMAMINA İLAVE 60 GÜN VADE TANINMIŞTIR”

SANKO Holding Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, müşterilere ve topluma karşı duyarlılıklarının bir gereği olarak, 31 Mart 2020 tarihine kadar SANKO şirketlerinden yapılan tüm satışların vadelerinin, “vade farklı ilave edilmeksizin 60 gün ertelendiğine” dikkat çekildi.

Bunun yanı sıra, müşterilerin mevcut borçlarının tamamına ilave 60 gün vade tanındığı belirtilen açıklamada, “İçerisinde bulunduğumuz hassas dönemden çıkışımız için herkesi bireysel önlemlerinin yanı sıra, kurumsal ve ekonomik katkıları da sunması gerektiğine inanıyoruz” denildi.

Geçmişte de müşterilere destek olmak amacıyla benzer kararlar aldıkları ve sektörün dinamizmine katkı sunulduğu kaydedilen açıklamada, “Her zaman çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ülkemizin çıkarını ön planda tutarız. Ülkemiz ve milletimiz varsa biz de varız. Bu anlayışla var olduk, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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