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SANAYİCİNİN NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ İHTİYACI BU PROJEYLE GİDERİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü’ yurt çapında organize sanayi bölgelerinde uygulanmaya başlandı. Türkiye’nin ilk kimya ihtisas organize sanayi bölgesi GEBKİM OSB, proje kapsamında Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu’nu düzenlenen törenle açtı. Projeyle ilgili konuşan GEBKİM OSB YKB V. İbrahim Aracı, “GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile nitelikli eleman arayışımıza kendi çözümümüzü oluşturmuştuk. Yeni protokol anlaşmasıyla yurt çapında mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ülkemizin iş gücüne önemli katkıda bulunacaktır” dedi.

İş Dünyası 14.01.2022, 09:51
SANAYİCİNİN NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ İHTİYACI BU PROJEYLE GİDERİLECEK

Son yıllarda mesleki eğitim alanında eğitim oranlarının düşük oluşu sanayicinin ve üreticinin nitelikli eleman arayışında sorunlar yaşamasına sebep oldu. Bu nedenle mesleki eğitim veren kurumların sayısı arttırıldı. Gençlerin mesleki eğitimi tercih etmesi için daha avantajlı koşullar oluşturuldu. 

Mesleki eğitimin artması için atılan son adımlardan biri de Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü’ oldu. Protokole göre öğrenciler lise eğitimlerine devam ederken, iş kolunda çalışarak deneyim kazanabilecek. 

Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si GEBKİM’in de içerisinde bulunduğu proje hakkında konuşan GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı, “Yurt çapında mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ülkemizin iş gücüne önemli katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı. 

“TÜRKİYE’DE MESLEKİ EĞİTİM OECD İÇERİSİNDE DÜŞÜK SEVİYEDE” 

Türkiye’de mesleki eğitimin yıllar içerisinde gelişim gösterdiğini yine de yeterli seviyeye ulaşmadığını vurgulayan GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aracı, “Türkiye’nin de üye olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ortalamasına göre mesleki eğitimin, eğitim sistemi içerisinde oranı yüzde 50’nin üzerinde yer alıyor. Türkiye’de ise mesleki eğitim alan öğrencilerin oranı yüzde 46’da kalıyor. Üretimin kollarının sağlıklı bir biçimde gelişebilmesi, daha fazla istihdam sağlaması ve güçlü bir kalkınmanın anahtarı mesleki eğitimden geçiyor” diye konuştu. 

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ İRTİBAT BÜROSU TÖRENLE AÇILDI

Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü projesinin katılımcısı olan GEBKİM OSB’de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu 10 Ocak 2022’de düzenlenen törenle açıldı. Törene Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay katılırken, törende projenin önemine dikkat çekildi. Projenin ayrıntılarını paylaşan Aracı, “Yurt çapında açılacak Mesleki Eğitim Merkezleri ile okul ve OSB’ler eşleştirilerek organize sanayi bölgelerinin içerisinde Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu kurulacak. Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri haftada dört gün seçtiği işletmede deneyim kazanırken, haftada bir gün okulda ders alacak. Öğrenciler üçüncü sınıfta Kalfalık Belgesi, dördüncü sınıfta da Ustalık Belgesi alarak mezun olacaklar. Böylece mesleki alanda yeterlilik kazanmış çalışan sayımız artacak, daha fazla istihdam oluşturularak üreticimizin iş gücü sorununa çözüm getirilecek” ifadelerini kullandı. 

“MESLEKİ EĞİTİME ÖNEM VERİYORUZ, NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNE KATKI SAĞLIYORUZ”

Nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik attıkları adımları sıralayan İbrahim Aracı, “GEBKİM Vakfı’mız ile 2018 yılında faaliyete geçirdiğimiz GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, (MTAL) bölgede sanayicimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü oluşturmak amacıyla açıldı. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, 8 kimya ve 4 endüstriyel otomasyon laboratuvarı, üretim tesisi ve bu tesise bağlı kalite kontrol birimi, atölyesi, konferans salonu, 10 binden fazla kitaba ev sahipliği yapan kütüphanesi, yemekhanesi, dans ve resim atölyesi, İngilizce eğitim için özel olarak tasarlanmış ‘İngilizce sokağı’ ve il dışından gelen öğrenciler için ücretsiz servis imkânıyla alışılagelmiş meslek lisesinin çok dışında olanaklar barındıran bir okul olarak öne çıkıyor. GEBKİM içerisinde bulunan GEBKİM Teknoloji ve Çözüm Merkezi (GEBTEK) ile entegre çalışan lisemizin mezunları hem OSB’miz hem de çevredeki sanayi kuruluşları tarafından yüksek oranda işe alınmaktadır” diyerek sözlerini tamamladı. 

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