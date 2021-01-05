banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Hemşire Covid-19 aşısı olduktan 2 gün sonra öldü
Hemşire Covid-19 aşısı olduktan 2 gün sonra öldü
Araç muayene ücretleri belirlendi
Araç muayene ücretleri belirlendi

Sanayi sektöründe çalışanlar büyük risk altında

Ülkemizde her yeni yılda 500 kişiye akciğer zarı kanseri tanısı konuluyor. Bilinçsizlik ve bazı sektörlerde kullanılan hammaddeler bu sayının giderek artmasına yol açıyor.

İş Dünyası 05.01.2021, 11:51
10
Sanayi sektöründe çalışanlar büyük risk altında

Akciğer zarı kanseri

Ülkemizde her yeni yılda 500 kişiye akciğer zarı kanseri tanısı konuluyor. Bilinçsizlik ve bazı sektörlerde kullanılan hammaddeler bu sayının giderek artmasına yol açıyor. Avrasya Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Züleyha Kadehçi, mezotelyoma kanserini anlatıyor.

Mezotelyoma ülkemizde oldukça yaygın…

Ülkemizde oldukça yaygın olarak görülen bir hastalık olan mezotelyoma, akciğer zarında meydana gelen kötü huylu tümörlerdir. Mezotelyomanın ortaya çıkmasındaki en büyük etken, asbest ve erionit maddesinin solunum yoluyla vücuda alınmasıdır. 

Asbest doğal bir fibröz silikatter yeryüzündeki birçok yerde toprak örtüsünde bulunur. Daha çok Anadolu’da evleri badana yapmak için, çeşitli iş kollarında veya bebeklerde pudra olarak kullanılır. Bilinçsizce kullanılan bu maddeler, özellikle bebeklerde çok ciddi solunum sorunlarını beraberinde getirirken, yetişkinlerde ise mezotelyoma kanserinin oluşmasına neden olur. Özellikle de sanayi sektöründe çok kullanılan asbestinin kullanımının yasaklanmasıyla buna bağlı ölümlerde ciddi bir azalmaya meydana gelmiştir. Bu maddelerin yanı sıra genetik miras da bu hastalığın kişide ortaya çıkmasına yol açabilir. Erionite asloest gibi fibröz silikatter çevrede doğal olarak bulunur.

Hangi belirtiler ile ortaya çıkıyor?

Akciğer boşluğunda sıvı birikmesiyle başlayan bu hastalığın en tipik belirtisi, sıvının yarattığı baskı sebebiyle ortaya çıkan nefes alma darlığıdır. Bunun yanı sıra;

  • Anemi,
  • Öksürük,
  • Yorgunluk,
  • Kanlı balgam,
  • Göğüste ağrı,
  • Göğüs bölgesinde ortaya çıkan yumrular,
  • Yutkunma zorluğu,
  • Kilo kaybı,
  • İştahsızlık gibi belirtileri de vardır.

Hastalığın 2 farklı çeşidi var…

Akciğer zarı ve akciğerin çevresindeki tabakayı etkileyen mezotelyama türüne, plevral denir. En yaygın görülen çeşididir. Peritoneal mezotelyama ise periton zarının etkilenmesi sonucu ortaya çıkar. En nadir görülen çeşidi ise kalbin koruyucu tabakasını etkileyen perikardiyal mezotelyamadır.

Orta yaş grubu risk altında

Hastalığın ortaya çıkmasındaki en önemli etken, asbest lifine maruz kalmaktır. Ancak maruz kalır kalmaz bu hastalık ortaya çıkmaz, genel olarak 30 – 50 yıl sonra etkiler kansere dönüşür. Eğer mesleki maruziyet söz konusu o iş ile uzun süre uğraşılması gerekir. Bu noktada mezortelyoma daha çok 50 yaşından sonra görülüyor. 

Mezotelyoma nasıl teşhis edilir?

Hastanın öncelikle akciğer filmi ve tomografisi çekilir. Eğer hastanın akciğer zarında kalınlaşma ve sıvı tespit edilirse kesin teşhis için başka tetkitlere başvurulur. Bunun için en sık kullanılan yöntem biyopsidir. Öncelikle sıvıdan örnekler alınır ve patolojiye gönderilir. Eğer kesin sonuç çıkmazsa zar için de biyopsi yapılır. Bunun yanı sıra PET testleri de uygulanabilir.

Hastalığın evresi tedavide belirleyici rol oynuyor

Mezotelyama kanserinde tedavinin seyrini hastanın ve hastalığın özellikleri belirler. Cerrahi yöntem, kemoterapi ve radyoterapi olarak 3 farklı tedavi yaklaşımı kullanılır. Eğer hastalığın ilk evrelerindeyse hastaya cerrahi işlem uygulanabilir. Diğer evrelerde cerrahi yöntemlere başvurma şansı yoktur. 

Çok sinsi ilerleyen ve uzun yıllar belirti göstermeyen bir hastalık olan mezotelyama, genel olarak ileri aşamalarda teşhis edilir. Bu noktada kanser hücrelerini yok etmek için kemoterapi veya radyoterapi kullanılır.

Yorumlar (0)
banner429
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Fenerbahçe 15 29
5. Gaziantep FK 15 28
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 16 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12