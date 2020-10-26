Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee vefat etti

Güney Koreli elektronik şirketi Samsung Electronics'in Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Lee'nin oğlu ve Samsung'un fiili yöneticisi Lee Jae-yong, gazetecilere yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniye 2014'ten bu yana tedavi gören babasının bugün hayata gözlerini yumduğunu söyledi.

Ülkenin teknoloji devi Samsung'a 1968'de giren ve 1987'de yönetim kurulu başkanlığını babası Lee Byung-chul'dan devralan Lee, şirketin dünyanın en başarılı elektronik firmalarından biri olmasını sağladı.

Lee göreve geldiğinde Samsung'un stratejisi ucuz, düşük kaliteli ancak yüksek hacimli üretim yapmaktı. Lee, firmayı kaliteli ürün üretmek üzerine yeniden yapılandırmaya karar verdi. 1993 yılında Frankfurt'ta Samsung yöneticilerine yaptığı konuşmada "Karılarınız ve çocuklarınız dışında her şeyi değiştirin" ifadeleriyle şirkette büyük bir değişim yaşanacağını ilan etti. Bu konuşma Samsung tarihine 1993 Frankfurt Deklarasyonu olarak geçti.

Bu konuşma Samsung yönetimi tarafından o kadar özel kabul ediliyor ki, şirket, söz konusu konuşmanın yapıldığı odadaki tüm eşyaları satın alarak Güney Kore'deki Samsung Genel Merkezi'ne getirtti. Odanın aynısını genel merkez binasında inşa etti ve bugün söz konusu oda şirkette adeta kutsal bir oda olarak kabul ediliyor.

Bu konuşmayla başlayan değişim sonucunda Samsung ürettiği kaliteli elektronik eşyalarla dünyada en çok güven duyulan firmalar arasında yerini aldı.

Şirket, Lee'nin yönetiminde Fortune dergisinin 2007'deki Dünyanın En Büyük 100 Şirketi listesine girmeyi başardı. 2008'e gelindiğinde şirket 1987'ye oranla gelirlerini yaklaşık 45 kat artırmıştı.

2008 SKANDALI

2008'de vergi ödememek için savcı, hakim ve siyasetçilere "rüşvet fonundan ödeme yaptığı" iddiasıyla gündeme gelen Lee, hakkında açılan soruşturmada "rüşvet fonu" kurduğunu itiraf etmiş, şirketteki görevinden de ayrılmıştı.

Aynı yıl temmuz ayında Seul Bölge Mahkemesince yargılanan Lee, hakkındaki finansal usulsüzlük ve vergi kaçırma suçlamalarını kabul etti. Lee, 3 yıl hapis ve 98 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Lee, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak'ın özel af çıkarmasının ardından Aralık 2009'da beraat etti.

2010'da şirketin yönetim kurulu üyeliğine dönen Lee Kun-Hee, 2014'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Lee Jae-yong, o günden bu yana babasına vekalet ediyordu.(kaynak: Habertürk.com)