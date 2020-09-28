Samsun’da üretilen semaverler dünyaya satılıyor

Dost ve aile meclislerinin vazgeçilmez bir simgesi haline gelen semaverler Samsun’da üretiliyor. Üretilen semaverler dünyanın dört bir tarafına gönderiliyor.

Çay servislerinin başrol oyuncularından olan semaverler Samsun Havza’da üretiliyor. Havza'ya gelen krom uzun ve zahmetli bir üretim sürecinden sonra semaver olarak üretim bandından çıkıyor. Semaver fiyatları ise kapasitesine göre değişikli gösteriyor. 2 buçuk litre semaver 95 TL, 4 litre semaver 100 TL’ye alıcı bulurken, 40 litre semaver ise 1200 TL’ye satışa sunuluyor. Havza'da bir işletme sahibi olan Azmi Sözen, günde 250 semaver ürettiklerini söyledi.



"Meşakkatli bir süreç”

46 yıldır semaver üretimi yapan Azmi Sözen, "Çıraklığımızdan başlayıp bugüne kadar semaverimizi tenekeden, sacdan, en son da kroma kadar getirebildik. Öncelikle krom yurt dışından geliyor ve paket halinde bize teslim ediliyor. Biz bunları keserek çeşitli aletlerin katkısı ile semaver haline dönüştürüyoruz. Tabii, bu çok uzun bir süreçtir. Yeni aletlerimiz ve kendi imkanlarımızla biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz” dedi.



"Vezirköprü’de Havza’da semaverin en iyisini yapar"

Vezirköprü ve Havza arasında semaver ile ilgili çeşitli atışmalar olsa da iki semaverin de farklı özellikleri olduğunu belirten Sözen, "Vezirköprü’de arkadaşlarımızın yaptığı semaver yassıdır, bizim yaptığımız semaver ise yuvarlaktır. Zaten semaver ilk çıktığında yuvarlak bir şekilde çıkmıştır. Bakır olsun, krom olsun bunların hepsi ilk yuvarlak olarak yapıldı. Diğer arkadaşlarımız da farklı bir sistem ile yassı yapmışlar. Vezirköprü de Havza da semaverin en iyisini yapar. En güzel çayın da semaverde olduğunu bir kez daha hatırlatayım” diye konuştu.



Semaver çayını demlemenin incelikleri hakkında bilgi veren Sözen, "Öncelikle semaverde çay nasıl demlenildiği bu çok önemlidir. İlk olarak suyumuzu ve kömürümüzü koyarız ve alt kısımdan semaveri yakarız. Suyumuz kaynadıktan sonra demliğe çayımızı çekeriz ve çay demlenirken su tek noktadan sağa sola sıçratmadan demlenmesi lazım. Acele etmememiz gerekiyor, acele edersek lezzetli olmaz" şeklinde konuştu.