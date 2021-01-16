Sağlıksız hava ortamı, çalışan verimliliğini düşürüyor

Pandemi sürecini yaşadığımız bu kış aylarında kapalı ortamda geçirdiğimiz vakit artarken, bulunduğumuz ortamı havalandırma süremiz de havaların soğuması nedeniyle kısaldı. Soluduğumuz havanın kalitesinin sağlığımız açısından büyük önem taşıdığını artık bilmeyenimiz yok. Yapılan araştırmalar boyutları 2,5 mikrondan küçük havadaki kirleticilerin uzun dönemde kişilerin bilişsel fonksiyonları etkilediğini, hafıza kaybı ve Alzheimer hastalıklarını hızlandırdığını göstermektedir. Bu sebepledir ki, özellikle çalışan kesimin en çok zaman geçirdiği ofislerdeki hava kalitesinin ne düzeyde olduğu daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Froumann Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu da çalışma ortamlarındaki hava kalitesinin insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri olduğunu, sağlıksız hava ortamının çalışan verimliliğini düşürdüğünü söyledi. “Çalışan verimliliği şirketlerin başarısını doğrudan etkileyen bir faktör olduğu için ofis ortamlarındaki hava kalitesinin Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın belirlediği değerlerde tutulması gerekiyor” dedi. Yakupoğlu kalitesiz ortam havası nedeniyle ofis çalışanları arasında virüslerin çok daha hızlı yayıldığını aktardı. Yakupoğlu şu bilgileri verdi:

Hava kalitesinin bağlı olduğu PM 2,5 beyin yapısını değiştiriyor ve hafıza kaybını hızlandırıyor.

“Çalışan kesim gün içerisinde en çok ofislerde zaman geçiriyor. Bu nedenle ofislerin her açıdan çalışanlar için en sağlıklı şekilde dizayn edilmesi önem taşıyor. Ama en önemli konu çalışma ortamındaki havanın kalitesi, ne kadar sağlıklı olduğu. Yapılan bilimsel araştırmalar hava kalitesinin bağlı olduğu PM 2,5 partikül miktarının yüksek olması durumunda buna maruziyetin uzun vadede beyin yapısını değiştirdiğini ve hafıza kaybını hızlandırdığını belirtiyor. Kısa vadede ise ofis ortamındaki kalitesiz hava ortamının, insanlar üzerinde baş ağrısı, bulantı, halsizlik, konsantrasyon kaybı, isteksizlik ve sürekli yorgun hissetme gibi etkileri olduğunu vurguluyor “

Geçtiğimiz yıllarda Environmental Health Perspectives Dergisi’nde yayınlanmış olan bir araştırmada hava kalitesi ile zihinsel fonksiyonlar arasında doğrudan bir ilişki olduğunun ortaya kanulduğunu belirten Yakupoğlu “Harvard Üniversitesi’nden Joseph Allen ve ekibine göre iyi havalandırmaya sahip, karbondioksiti ve uçucu organik bileşikleri az olan binalarda kişilerin zihinsel aktiviteleri yüzde 61, bilgiyi amacına uygun kullanma yeteneği yüzde 172-299, strateji yapma yeteneği de yüzde 183-288 olarak tespit edilmiş” dedi.

Nörobilim alanındaki en prestijli akademik dergilerden olan Brain’de yayınlanan bilimsel çalışmada bilim adamları 73 ila 87 yaşları arasındaki 998 kadını inceledi ve onlara düzenli olarak öğrenme ve hafıza testleri yaptılar. Çevre koruma ajansının hava kirliliği verilerini kadınların ikamet adresleri ile eşleştirdiler. 11 yıl’dan uzun süren bu çalışmanın sonunda, kadınların akciğerlere ve kan dolaşımına kolayca nüfuz eden küçük partikül madde olan PM 2,5’a ne kadar fazla maruz kaldılarsa bilişsel testlerden aldıkları puanların o kadar düşük olduğu bulunmuştur. “ bilgisini paylaştı.

Güvenli nefes alanı sağlamak artık çok kolay ve zahmetsiz

Havayı nefes hizasından çekerek filtre edebilme özelliğiyle de “dünyada ilk” olan Froumann’ın bulunduğu her yerde “güvenli nefes alanı” oluşturarak, kaliteli havayı artık güvenle solumanın mümkün olduğunu belirten Burak Yakupoğlu, geliştirdikleri cihazların bu özelliği ile ofis, ev ve kamuya açık alanlar için de umut olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi:

“Modern tasarımlarıyla dikkat çektiği kadar, odalar arası taşınabilme özelliğiyle de konforlu kullanış imkanı sunan Froumann Profesyonel Hava Temizleme cihazları ile “güvenli nefes alanı” oluşturarak, kaliteli havayı güvenle içinize çekebilirsiniz. Froumann, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş COVID-19 Tanı Laboratuvarı olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda yapılan testlerle SARS CoV-2 Virüsünü yüzde 99 oranında filtre ettiğini üniversite testiyle kanıtlayan ilk marka. Kapalı ortam havasında uzun süre asılı kalabilen ve virüsler dahil tüm kirleticileri filtreleyebiliyor.

Farklı büyüklükteki mekanlarda kullanılabilecek, N100 SDS, N90 SDS, N100, N90, N80 olmak üzere beş farklı tipte cihazımız var. 100 metrekareden başlayarak 300 metrekareye kadar olan tüm kapalı ortamlarda havayı filtreleme imkanı sağlıyoruz. Bu açıdan bakıldığında Froumann’ın okul, hastane ve postane gibi kamuya açık alanlar için önemi daha da belirginleşiyor.”