Sabancı’nın dijital dönüşümüne yeni lider

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme ve yazılımın gücüyle dünyaya açılma vizyonuyla faaliyet gösteren SabancıDX’in CEO’luğuna Doğuş Kuran atandı. Yeni görevine 1 Nisan 2021 itibariyle başlayan Kuran, siber güvenlik, IoT ve yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojiler ışığında geleceğe değer katacak ürün ve hizmetler sağlayan deneyimli ve nitelikli bir ekibi yönetecek.

Kuran, Sabancı Holding’in dijital dönüşümüne öncülük ederken siber güvenlik, IOT, dijital servisler ve analitik alanlarında hayata geçirecekleri yeni yatırım ve ürünlerle SabancıDX’i yurtdışı pazarlarında büyütecek.

Sektörde 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Kuran, çalıştığı kurumlarda Türkiye’ye değer katan önemli projelere imza attı. Kuran, son olarak Turkcell’de Müşteri Operasyonları, Dijital ve Analitik yetkinliklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Turkcell Dijital Servisler’in Avrupa ve Asya bölgesinde yayılmasına liderlik etti. Türkiye’de ilk Biometrik imza gibi teknolojilerin mimarı olan Kuran, Turkcell Elektrik ve Finansal Hizmetler şirketlerinin kurulmasına kadar birçok alanda yer aldı. Kuran, özellikle dijitalleşme ve ileri veri analitiği alanlarında yaptığı projelerle ön plana çıktı.

Doğuş Kuran Kimdir?

1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik & Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Doğuş Kuran, 1997 ylında Portland State Üniversitesi’nde İşletme Mühendisliği Master derecesini tamamladı.

Profesyonel kariyerine Alcatel-Teletaş’ta başlayan Doğuş Kuran, Cisco Systems ve Microsoft Türkiye organizasyonlarında satış, iş geliştirme ve internet çözümleri danışmanlığı alanlarında yönetim pozisyonlarında bulunduktan sonra Ericsson Türkiye’de Satış ve Operasyon alanlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Accenture Türkiye Ofisinde, Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji Sektörü Yönetici Ortağı olarak görev yaptı. 2015 yılında Turkcell’de Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Turkcell’de Müşteri Deneyimi GMY, Analitik & Dijital Mükemmeliyet Merkezleri liderliği, Turkcell Europe CEO ve Turkcell Uluslararası Yatırımlar yöneticiliği yaptı. 2019’da Turkcell’den ayrıldıktan sonra bağımsız danışman olarak uluslararası alanda telekom şirketlerine danışmanlık yaptı. Doğuş Kuran, ayrıca Bodrum’da kurulan Helo girişimcilik merkezinin de danışma kurulunda yer alıyor.