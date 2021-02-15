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SABANCI HOLDİNG, NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ÖNCÜLÜK EDİYOR

- SABANCI HOLDİNG CEO’SU CENK ALPER: “SÜRDÜREBİLİRLİĞİ ÇEVRESEL, SOSYAL VE YÖNETİŞİMSEL OLMAK ÜZERE TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALIYOR; ÖNCÜ VE ÖRNEK OLMA MİSYONUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ”

İş Dünyası 15.02.2021, 13:31 15.02.2021, 13:38
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SABANCI HOLDİNG, NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ÖNCÜLÜK EDİYOR

Sabancı Holding, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında ‘Net Sıfır’ seviyesine ulaşmayı amaçlıyor. Topluluk, ayrıca “sıfır atık” hedefi ile de çalışmaya devam ederek, döngüsel iş modeli uygulamalarını artırıyor, süreçlerini gözden geçiriyor.

TÜRKİYE’DE BU HEDEFLERİ KOYAN ÖNCÜ HOLDİNG

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, sürdürülebilirliği temel almayan yaklaşımların dünya ekonomisinde artık hiçbir geçerliliği bulunmadığının altını çizerken, “Sabancı Topluluğu olarak sürdürülebilirlik bizim için sadece belli aşamalarda hassasiyet gösterdiğimiz; ‘Biz de varız’ dediğimiz bir konu değil. Aksine, toplumda öncü role soyunduğumuz; kendimizi gelişim için sürekli zorladığımız konulardan birisi. Sürdürülebilirliği çevresel, sosyal ve yönetişimsel olmak üzere tüm boyutlarıyla ele alırken, bu yaklaşımı baştan aşağıya Topluluğumuzun her bir şirketine, her bir birimine entegre ediyoruz. Bu kapsamda Topluluk vaadimizi tekrar gözden geçirme kararı aldık ve Topluluk yöneticilerimizle birlikte bir çalışma yaptık. Başta Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Güler Sabancı olmak üzere tüm Yönetim Kurulu’muzun destek ve onayını alarak, Topluluk vaadimizi ‘Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz’ olarak değiştirdik” şeklinde konuştu.

Cenk Alper şöyle devam etti: “Diğer yandan Geçtiğimiz yıllarda çevresel veri açısından tüm dünyada referans alınan CDP’nin, başta İklim Değişikliği olmak üzere çeşitli programlarında liderlik seviyesinde yer alan Topluluk şirketlerimiz var. Geçtiğimiz dönemde bir yılda tükettiğimiz suyun yüzde 20’sini geri kazandık, enerji ve emisyon yoğunluğumuzu yüzde 20 azalttık. Atık su miktarımızı ise Topluluk genelinde birkaç yıl içinde yüzde 17 azalttık. Plastik kirliliği ile mücadeleyi amaçlayan İş Dünyası Plastik Girişimi’ne de dahil olarak ilk imza atan topluluklardan biri olduk.

Ancak Türkiye ve dünya geneli diye baktığımızda sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak ve özellikle de iklim krizini engellemek için gerekli pek çok yöntem ve teknoloji bugün hâlâ yaygın değil. Tüm dünyada farklı sektörlerin farklı hızlarda yol almasının bir nedeni de bu. Biz de Sabancı Topluluğu olarak, birçok farklı sektör ve iş kolunda faaliyet gösteriyoruz. Bu da işimizin kolay olmadığını gösteriyor. Bazı sektörlerde çok hızlı gelişme kaydederken bazılarında güçlüklerle karşılaşacağımızın bilincindeyiz. Niyetimiz tüm AR-GE ve inovasyon gücümüzü kullanarak sınırlarımızı zorlamak ve gitmek istediğimiz yere mümkün olan en hızlı şekilde ulaşmak. “Yeni Neslin Sabancısı” mottosu ile insanı, dijitalleşmeyi, teknolojiyi merkeze alarak başlattığımız kültürel dönüşümümüz de bu yolda önemli itici gücümüz olacaktır. En geç, kritik eşik olan 2050’de, “Net Sıfır Emisyon” da dahil tüm hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Bu konuda yol almaya başladıkça, bugün imkânsız gibi gözüken çoğu hedef için, ufuk çizgisi daha da görünür olacak. Yeter ki iş dünyası olarak bugün var gücümüzle yola koyulalım. Koyduğumuz ve kamuoyu ile paylaştığımız bu hedeflerle, Sabancı Topluluğu’nun öncü ve örnek olma misyonunu sürdürülebilirlik alanında da ortaya koymaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

“HEDEFİ KOYMAK DÖNÜŞÜMÜ BAŞARMANIN İLK ADIMI”

COVID-19 pandemisinin, dünyamızın küresel bir kriz karşısında ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur da konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Özellikle iklim krizinin çözümü için yavaş hareket etme lüksümüz yok. Hedefi net koymak, bu dönüşümü başarmanın ilk adımı. Sabanci Holding olarak, CEO’muz Cenk Alper tarafından da açıklanan uzun vadeli hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere, tüm Şirketlerimiz ile birlikte, Topluluğumuz için kapsamlı bir yol haritası çalışması gerçekleştirdik. Bu yol haritası içinde kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere belirlenmiş 100’ün üzerinde aksiyon ve inisiyatif var. Ayrıca, CEO’muz Cenk Alper’in de ifade ettiği gibi, bu yol haritası sadece iklim krizine yönelik aksiyonları değil, Çevresel, Sosyal, Yönetişimsel olmak üzere, sürdürülebilirliğin tüm boyutlarını adresliyor. Topluluğumuzun her zaman önceliği olan, insana ve topluma değer yaratma odaklı birçok hedefi de içeriyor. Bu aksiyonların tamamını dönemsel göstergelerle takip edeceğiz, hedeflerimize yönelik gerçekleşmeleri ve performansımızı, sistemlerimiz ile sürekli gözden geçirerek, çıtayı sürekli yukarı taşımak için çalışacağız.” dedi.

WBSCD’DE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDİYOR

Sabancı Topluluğu 6 şirketiyle Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyor. Sürdürülebilir kalkınma konusunda dünyanın önde gelen iş dünyası platformlarından olan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nde (WBCSD) Türkiye’yi temsil eden Sabancı Holding, aynı zamanda Konsey’in sürdürülebilir finans konusunda çalışan küresel ‘CFO Ağı’nın da bir parçası. Sabancı Holding, WBCSD’nin Türkiye’deki temsilcisi ve iş ortağı olan Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nde (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu üyesi olarak yer alıyor.

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