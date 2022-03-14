Rusya’ya İhracatta Rekor Kıran Ayakkabı Sektörü Kriz Masası Oluşturdu

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye tarafından en çok ayakkabı ve aksamları ihracatı yapılan ilk 10 ülke sıralamasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 oranında artış kaydedilen Rusya’nın lider konumunda olduğunu belirten ve bu ülkeye yapılan ihracatın 18,7 milyon dolar olduğunu belirten TASD Başkanı Berke İçten, 20 Şubat tarihinde Rusya ve Ukrayna arasında başlayan ve hala devam eden savaş nedeniyle bu iki ülkeye yapılan ihracatın durma noktasına geldiğini kaydetti.

Stoklar için kriz masası oluşturuldu: 5 milyon çift ayakkabı iç piyasada satışa sunulacak

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş ortamı nedeniyle bu ülkeler için üretilmiş ama ihracatı yapılamamış stok ürünlerin değerlendirilmesi için yeni pazar yerleri ve e-ticaret siteleri ile TASD arasında görüşmeler yapıldığını kaydeden Berke İçten, iç piyasada satış hareketliliği yakalamayı hedeflediklerini belirtti. Belirlemelere göre 200- 250 ihracatçı firmanın elinde 4,5-5 milyon çift ayakkabının kaldığını kaydeden İçten, “Bu ayakkabılar katma değerli ürünlerdir. Çift başına değer 25-30 dolar civarındadır. Savaşın başlamasından itibaren bu mallar üreticinin elinde kaldı. Sermaye ihtiyacının bu kadar yoğun olduğu bir dönemde bu ürünlerin nakde çevrilmesi için çalışma başlattık. Kalan ürünleri iç piyasada satışa sunacağız” diye ifade etti.

Berke İçten: “Temennimiz savaşın bir an önce sona ermesi”

TASD Başkanı Berke İçten “Yaşanan savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz. Daha fazla kayıp yaşanmadan umuyoruz ki Rusya ve Ukrayna arasında barış ve huzur içindeki günler yeniden gelsin” dedi. Berke İçten “İhracatta önümüzü görebilmek için savaşın gidişatı çok önemli, yılsonu için belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için temkinli şekilde ilerliyoruz. Sektörümüz hali hazırda yeni pazar arayışlarını sürekli olarak devam ettirmektedir” dedi.

Başkan İçten ayrıca; “2022 yılı Ocak-Şubat döneminde ihracatımızda yüzde 38 oranında artış yaşanan Almanya ikinci en büyük ihracat pazarımız olurken, ihracat değerimiz 16 milyon dolar olarak gerçekleşti. Irak’ın toplam ihracat içindeki payı ise yüzde 8 olmuştur. Aynı dönemde yüzde 54,5 artış yaşanan üçüncü en büyük ihracat pazarımız İspanya’nın payı ise yüzde 6,3 ve ihracat değeri 12,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde İtalya, Libya, Polonya, Romanya, ABD’ye yönelik ihracatımızda sırasıyla yüzde 56,4, yüzde 208,3, yüzde 156,3, yüzde 43,4 ve yüzde 70,1 oranlarında artış kaydedilirken Irak’a yüzde 16,7 ve Fransa’ya yüzde 5,4 oranlarında azalış kaydedildiği görülmektedir” diyerek sözlerini noktaladı.