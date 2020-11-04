Rusya'dan AYSAF'a Milli Katılım
Türk ayakkabı yan sanayi sektörünün en kapsamlı ticaret platformu 63. AYSAF Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı, 18-21 Kasım 2020 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde organize edilecek.
Dünya ayakkabı yan sanayi sektörü için yenilik ve kalitenin merkezi olarak hizmet veren fuarda deri, taban, ökçe, kalıp, şerit, tekstil ve aksesuarlarında aralarında bulunduğu, sektöre dair tüm ürün ve hizmetler sergilenecek. Fuarda ayrıca ayakkabı üretiminde kullanılan her türlü makine ve ekipmanlar da yer alacak.
CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından düzenlenen AYSAF'a, aralarında Rusya Federasyonu'nun da olduğu çok sayıda ülke milli katılım gerçekleştirecek. Rusya Pavilyon'unda, ülkenin ayakkabı yan sanayi sektörünün gelişmesinde önemli rol oynayan Russkaya Kozha JSC, Insolex, Volga Tannery, Fish Skin Leather ve Sakhabult firmaları en yeni ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Balık derisini işleyerek sektörde önemli yer edinen Fish Skin Leather firması ise Rusya Devlet Pavilyonu'nun en dikkat çeken firması olacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3