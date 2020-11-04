Rusya'dan AYSAF'a Milli Katılım

Dünya ayakkabı yan sanayi sektörü için yenilik ve kalitenin merkezi olarak hizmet veren fuarda deri, taban, ökçe, kalıp, şerit, tekstil ve aksesuarlarında aralarında bulunduğu, sektöre dair tüm ürün ve hizmetler sergilenecek. Fuarda ayrıca ayakkabı üretiminde kullanılan her türlü makine ve ekipmanlar da yer alacak.



CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından düzenlenen AYSAF'a, aralarında Rusya Federasyonu'nun da olduğu çok sayıda ülke milli katılım gerçekleştirecek. Rusya Pavilyon'unda, ülkenin ayakkabı yan sanayi sektörünün gelişmesinde önemli rol oynayan Russkaya Kozha JSC, Insolex, Volga Tannery, Fish Skin Leather ve Sakhabult firmaları en yeni ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Balık derisini işleyerek sektörde önemli yer edinen Fish Skin Leather firması ise Rusya Devlet Pavilyonu'nun en dikkat çeken firması olacak.