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RTİB Başkanı Sabahattin Yavuz, Rus-Türk ekonomik ilişkilerini değerlendirdi

Moskova merkezli Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Yavuz, son olaylar bağlamında ikili ekonomik ticari ilişkileri değerlendirdi. RTİB Başkanı Yavuz, Türkiye'ye yatırım yapmaya başlayan Rus şirketleri arasında IT sektörünün öne çıktığını da ekliyor: "IT sektörü önemli, teknolojik bir sektör. Bunların çoğu ABD veya Avrupa ile iş yapan şirketler olduğu için Türkiye'ye yeni yatırımları söz konusu oldu."

İş Dünyası 09.04.2022, 16:22
RTİB Başkanı Sabahattin Yavuz, Rus-Türk ekonomik ilişkilerini değerlendirdi

"Büyük şirketler ofislerinin bir kısmını Türkiye'ye taşıdı"

Yavuz, "Rus iş insanlarının Türkiye'ye ilgisinde çok büyük bir artış yaşandı. Bunun iki nedeni var: Birincisi Türk hava sahasının Rusya'ya açık olması nedeniyle Türkiye hem Rus iş insanları için, hem de toplum için bir köprü haline geldi. İkincisi de Türkiye'nin BM yaptırımları dışındaki yaptırımları uygulamaması. Özellikle Rusya'daki iş dünyasında AB ve Batılı ülkelerle iş yapan büyük şirketlerin çok büyük bir bölümü, ofislerinin bir kısmını Türkiye'ye taşıdı. Yöneticilerinin bir kısmı da Türkiye'ye taşındı." dedi.

Ofislerini taşıyan şirketler arasında büyük enerji, bilgi teknolojileri (IT) ve maden şirketlerinin de olduğunu belirten Yavuz, Batılı şirketlerden mal alamayan Rus şirketlerinin Türk şirketlerine yöneldiğini de ekliyor: "Ruslar Türkiye'de tekstil, hazır giyim, deri, hafif sanayi, gıda, kimyasallar ve özellikle de otomobil ile makine yedek parçalarına ilgi gösteriyor. Bu çok önemli çünkü otomotiv sanayisindeki pek çok AB markası Rusya'dan çıktı veya faaliyetlerini durdurdu.  Rusya da ihtiyaç duyulan parçalar konusunda Türkiye'de ciddi bir araştırma başlattı." 

"Türk KOBİ'lerine talep" 

Yavuz Rusya'nın Türkiye'de şirket kurma ve Türk şirketleriyle iş yapmanın yanı sıra Türk şirketlerini Rusya'ya da davet ettiğini söylüyor: "Özellikle hafif sanayi sektörüne büyük bir ilgi var. Rusya'da ortak yatırım yapma girişimleri göze çarpıyor. Rusya'da özel ekonomik bölgelerden, Moskova ve dışındaki bölgelerden Türk KOBİlerine ciddi bir talep var. Bunu özellikle bölge valiliklerinin yaptığı açıklamalardan çok net görebiliyoruz. Bölge yönetimleri Türk şirketlerine önemli fırsatlar sağlayabileceklerini, vergi ve diğer konularda yardımda bulunacaklarını açıklıyor." 

RTİB Başkanı Yavuz, Türkiye'ye yatırım yapmaya başlayan Rus şirketleri arasında IT sektörünün öne çıktığını da ekliyor: "IT sektörü önemli, teknolojik bir sektör. Bunların çoğu ABD veya Avrupa ile iş yapan şirketler olduğu için Türkiye'ye yeni yatırımları söz konusu oldu." 

Yavuz, Türkiye'ye yalnızca sermayenin gelmediğine işaret ederken, ayrıca özellikle yazılımcıların ve bankacılıktaki IT sistemlerinde çalışanların önemli bir kısmının Türkiye'ye gittiğini aktarıyor. Rusya'nın Visa ve Mastercard gibi ödeme sistemlerinden çıkarılmasıyla birlikte iki ülkenin finans akışında yeni arayışlara girdiğini söyleyen Sabahattin Yavuz, iki ülke arasındaki ticarette ruble ve TL kullanımının artmasını bekliyor. Yavuz, Türk bankalarına derecelendirme veya lisans veren kuruluşların, Rusya'da yaptırım altında olan kişi veya kuruluşların Türk bankalarında bir şekilde işlem yaptığını tespit etmesi durumunda bu bankaların baskı altına gireceğini, fakat yaptırım listesinde olmayan Rus şirketleri ve bireylerinin Türkiye'deki hizmetlerden faydalanabileceğini belrtiyor..  

"Türkiye ve Rusya'nın stratejik, önemli ve uzun vadeli bir işbirliğine..."

"Rus sermayesinin bu yeni ilgisi, Türkiye için ne gibi avantajlar yaratabilir?" sorusunu da yanıtlayan RTİB Başkanı Yavuz, Türkiye'nin Batı ile sorun yaşamadan Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerine devam edebilmesi durumunda iki ülkenin stratejik, önemli ve uzun vadeli bir işbirliğine girebileceğine işaret ediyor.

Yavuz, önemli oligarkların ve işadamlarının Türkiye'ye ilgisinin devam edebileceğini de ekliyor: "Daha fazla Rus sermayesinin Türkiye'ye gelmesi durumunda dış ticaret dengesi Türkiye lehine ciddi bir şekilde değişebilir. "Bunu sadece özel sektöre bırakmamak, devletler arasındaki özel stratejik anlaşmalarla yapmak lazım. Bu belki de Türkiye için bir dönemeç noktası."

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