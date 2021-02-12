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Royal Canin Türkiye, Yenilenen Organizasyon Yapısıyla “Hayvanlar için Daha İyi Bir Dünya” Sağlıyor

Hayvanlar için daha iyi bir dünya’ amacıyla çalışmalarını sürdüren Royal Canin Şirketi, 2025 vizyonu ve hedefleri doğrultusunda verimli ve başarılı organizasyon yapısıyla faaliyet gösterdiği ülkelerdeki rekabet gücünü artırarak daha fazla sayıda kedi ve köpeğin hayatını beslenme aracılığıyla olumlu yönde dönüştürebilmeyi hedefliyor.

İş Dünyası 12.02.2021, 10:39
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Royal Canin Türkiye, Yenilenen Organizasyon Yapısıyla “Hayvanlar için Daha İyi Bir Dünya” Sağlıyor

Bu kapsamda, Royal Canin Türkiye ofisinin bağlı bulunduğu Emerging & Seeds bölgesindeki organizasyonel yapı, Ocak 2021 itibariyle yeniden şekilleniyor. Merkezinde Türkiye’nin yer alacağı Orta Avrasya Bölgesi Birimi, Türkiye, İsrail ve Kazakistan pazarlarını tek bir yapı altında birleştiriyor. 

 Yeniden yapılanma doğrultusunda, 2019 yılından bu yana Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü olarak görev yapan Roman Kuzmych, Emerging & Seeds Bölgesi altında kurulan Türkiye, İsrail ve Kazakistan'dan oluşan Orta Avrasya Bölge Biriminin Başkanlığı görevini alırken, Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü görevini ise Aslı Çelikkol’a devrediyor. Merkezinde Türkiye’nin yer aldığı bölge yapısı kapsamında, 115 milyon hane halkına ulaşılması hedeflenirken, 300 milyon Euro’luk evcil hayvan gıda pazarına erişim sağlanıyor olacak.  

 Aslı Çelikkol, Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Oldu

 Çalışma hayatına 2002 yılında atılan Aslı Çelikkol, müşteri deneyimi ile inovatif satış yöntemleri geliştirme, strateji ve dağıtım ağı tasarımı ve proje yönetimi konusunda 20 yıllık tecrübesi ile perakende sektörünün farklı iş kollarında görev aldı. Royal Canin’de göreve başlamadan önce yine Mars Inc. çatısı altında bulunan Mars Pet Care Türkiye’de Satış Müdürü olarak görev alan Çelikkol, şirketin hedefleri doğrultusunda satış performanslarının ölçümü için objektif ve yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine katkıda bulundu. Aslı Çelikkol performansıyla, En İyi Müşteri Odaklı Proje Geliştirme gibi pek çok global ödül ve başarıya şirket içerisinde imza attı. 

 Geleneksel ve modern kanal müşteri yönetimi, sahaya gidiş modellerinin kurulması, ticari pazarlama uygulamaları, pazarlama kampanyaları, ürün yönetimi ve müşteri iletişimini güçlendirmek ve yönetmek konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olan Aslı Çelikkol, 2018 yılından bu yana Royal Canin Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev alıyordu. 

 Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol, şirket çalışmalarını şu şekilde değerlendirdi: “Hayvanlar için daha iyi bir dünya sağlama amacımız kapsamında, Royal Canin olarak tüm paydaşlarımıza yaşam boyu mutlu ve sağlıklı birliktelikler vaad ediyoruz. Kediler ve köpekler, insan sağlığı ve toplumsal refahın gelişimine sundukları katkılar bakımından benzersiz canlılar. Onların sağlık, mutluluk ve refahının başta hayvan sahipleri olmak üzere herkesin ortak sorumluluğu olduğu bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyor; beslenme aracılığıyla sağlıklı kedi ve köpekler ve mutlu hayvan sahipleri yaratmaya odaklanıyoruz.”

 Kedi ve köpek mama sektörü ölçeğinde değerlendirildiğinde, gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye’nin müthiş bir potansiyeli olduğunu ifade eden Aslı Çelikkol sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Evcil hayvan mama sektörü (pet food), küresel büyümeye giderek artan oranda katkı sunan ve aynı zamanda da en hızlı büyümeyi gerçekleştiren pazar segmentleri arasında yer alıyor. 2019 yılı rakamları değerlendirildiğinde, sektörün dünyada 102,7 milyar dolar değerinde bir hacme sahip olduğunu ve evcil hayvan beslenmesinin, bu büyümenin itici gücünü oluşturarak yüzde 80 gibi bir oranda katkı sunduğu görülüyor. Sektörün önümüzdeki 5 yıllık dönemde küresel ölçekte reel bazda yüzde 4,3 düzeyinde bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.” 

“Bu sebeple yatırımlarımız için Türkiye’nin potansiyelini çok değerli buluyoruz. Türkiye, sahip olduğu pazar potansiyeli, şirketlerin ticari faaliyetleri için önemli olan coğrafi konum avantajı, genç ve dinamik nüfusu ile Royal Canin gibi uluslararası yatırımcılar için oldukça elverişli fırsatlar sunuyor. Artan hayvan nüfusu, hayvan hakları konusundaki farkındalığın gelişimi ve evcil hayvan sahiplenme oranlarındaki artış eğilimleri, pet sektörünün, ‘hızlı tüketim ürünleri’ kategorisinde en hızlı büyümeyi gerçekleştirmesine olanak sağlıyor” dedi.

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