banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Türk sinema tarihinin ilk uzay filmi; Turist Ömer Uzay Yolunda
Türk sinema tarihinin ilk uzay filmi; Turist Ömer Uzay Yolunda
Çökertilen jigolo çetesi günlük 1 milyon lira ciro yapmış...
Çökertilen jigolo çetesi günlük 1 milyon lira ciro yapmış...
Fatih Terim’den derbi sırasında edilen suç duyurusu
Fatih Terim’den derbi sırasında edilen suç duyurusu
Devlet Bahçeli'den Türk astronot için isim önerisi: Cacabey
Devlet Bahçeli'den Türk astronot için isim önerisi: Cacabey

Royal Canin Türkiye, geleceğin kadın veteriner hekimlerini STEM yetkinlikleri ile destekliyor

Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal gelişim, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanında elde edilen verimlilik kazanımları ile mümkün. Royal Canin Türkiye, bu gerçeklikten yola çıkarak bilim odağında çalışmalar gerçekleştirerek hayvan sağlığını olumlu yönde dönüştüren veteriner sektöründeki kadınların, yüksek standartlarda uzman bilgiler ile donatılabilmesi ve kişisel ve mesleki olarak güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

İş Dünyası 10.02.2021, 11:55
1250
Royal Canin Türkiye, geleceğin kadın veteriner hekimlerini STEM yetkinlikleri ile destekliyor

Toplumsal sorumluluk bilinciyle, Veteriner hekimlik mesleğinde daha çok kadının yer alarak işgücüne katılabilmesi ve bu yönde teşvik edilerek güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen çalışmalar kapsamında Royal Canin Türkiye, üniversitelerin veterinerlik fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik Üniversite Temsilcileri Programı başlattı. Program kapsamında yer alan öğrencilerin seçiminde kilit unsur olarak yer bulan eşit kadın temsiliyet oranı prensibi ile, öğrencilere şirket içerisinde üst düzey yetkililer ile birebir mentorluk desteği sağlanıyor, kişisel ve profesyonel gelişim fırsatları sunuluyor. Öğrenciler, hayvan sağlığı alanında uluslararası kabul gören uzman teknik bilgiler ile buluşturulurken,  mezuniyetleri öncesi geniş bir iletişim ağına da sahip oluyor. 

Royal Canin Öğrenci Akademisi ile geleceğin veteriner hekimleri destekleniyor

Hayata geçirdiği Royal Canin Student Academy programı kapsamında bugüne dek 5 binden fazla öğrenciye ulaşan Royal Canin, geleceğin veteriner hekimi olan öğrencilere bilimsel ve mesleki gelişim olanakları sunmak üzere, öğrencileri alanında uzman kanaat önderleriyle buluşturuyor.  Program kapsamında yer alan öğrencilerin seçim ve yerleştirilmesinde, kadın öğrenci temsiliyeti ön plana alınıyor. Buna göre, bugüne kadar Öğrenci Akademisi etkinliklerine katılım gösteren öğrencilerin yüzde 64’ü kadın.

Sene içerisinde gerçekleştirilen öğrenci akademisi programlarından başarı ile mezun olan 21 öğrenci, Camp Royal etkinliğine katılım hakkı kazanarak, bilim yolculuklarında hayvan sağlığı profesyonelleri ile buluşuyor ve sektörün önde gelen uygulamalarını uzmanlarından dinleyerek farklı çözümler ve yenilikçi bilimsel yaklaşımlar geliştiriyor. STEM eğitimi programlarına dahil olan öğrenciler ayrıca yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, hızlı ve pratik çözümler geliştirebilme, takım çalışması, girişimcilik ve iletişim alanlarında kendilerini güçlendiriyor. 

‘Hayvanlar için daha iyi bir dünya’ amacıyla, geleceğin veteriner hekimlerini destekliyoruz

11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kapsamında konuşan Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol, “STEM alanındaki multi-disipliner düşünce yaklaşımı, problem çözme becerileri çağımızın önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Sağlık sektörünün kilit paydaşları arasında yer alan Veteriner hekimler, karşılaştıkları durumlar karşısında bu disiplini sürekli günlük hayatlarında uyguluyorlar. Hayvan beslenme sektörünün potansiyelini ve dünyadaki yenilikçi veterinerlik uygulamalarının yakaladığı ivmeyi göz önüne aldığımızda, STEM nitelikleri açısından güçlü nesiller yetiştirme noktasında üzerimize düşen sorumluluğu alıyor ve geleceğin veteriner hekimlerini, ihtiyaç duyulan yetkinlikler ile destekliyoruz. Nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanabilmesi ve kadınların STEM alanında eşit imkanlar ile desteklenebilmesi için, bilgi ve deneyim anlamında kadınları destekliyoruz. Pozitif bilimlerde kadının gücüne inanıyoruz. Royal Canin olarak, STEM alanında ne kadar çok kadın çalışma imkanı yakalarsa o derecede büyük bir değer yaratılabileceğine inanıyoruz,” dedi.

Kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider bir marka olan Royal Canin, şirket seviyesinde de kadınların yönetim pozisyonlarında eşit temsiliyetine ve katılımcı kültürün ön planda tutulmasına önem veriyor. Bu konuda Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol: “Kapsayıcılık & Çeşitlilik, şirketimizin en öncelikli ajanda maddeleri arasında yer alıyor. Eğitim ve gelişim programlarımız ile çalışanlarımızın yetenek gelişimine yatırım yapıyoruz. Hayvanlar için daha iyi bir dünya yaratmak adına çalışmalar yürüten çalışanlarımıza, kültürümüz ile daha iyi bir dünya yaratıyor ve sunuyoruz. Royal Canin olarak her anlamda kadınların iş hayatındaki yerini destekliyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16