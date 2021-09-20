Rönesans, Türkmenistan’da inşa ettiği enerji santralini pandemiye rağmen erken tamamladı

Rönesans Endüstri Tesisleri, Türkmenistan’ın Lebap vilayeti Çarçev ilçesinde, Sumitomo Corporation & Mitsubishi Power ile yürüttüğü ‘Zerger 3x144 MW (ISO) Basit Çevrim Enerji Santrali Projesi’ni pandemi şartlarına rağmen proje bitiş tarihi olan 31 Ağustos 2021’den önce başarıyla tamamlayarak teslim etti.



Türkmenistan'da ‘İlk Japon Teknoloji Santrali’ olarak adlandırılan projenin 3 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen açılış törenine, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Purçekov Çarymyrat Hyvaliyeviç, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Devlet Bakanı Ejima Kiyosh, Türkmenistan Lebap Vilayet Valisi Amangeldiyev Şöhrat Annagurbanoviç, Türkmenistan Sanayi ve İnşaat İmalat Bakanı Annamammedov Baymurat Ilmuradoviç, Türkmenistan Enerji Bakanı Rejepmyradov Hajymuhammet Saparmuhammedoviç, Türkmenistan İnşaat ve Mimarlık Bakanı Orunov Guvanç Dövletmammedoviç, Türkmenhimiya Bakanı Niyazliyev Niyazli Myradoviç, Japonya Türkmenistan Büyükelçisi Maslahatgüzarı, Müsteşar Shunsuke Kondo, Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, Sumitomo Corporation Central Eurasia Başkanı ve CEO'su Ohashi Daisuke, Mitsubishi Heavy Industries Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölge Müdürü Kentaro Hosomi, Mitsubishi Power CEO’su Carlos Gonzalez Peton, Rönesans Endüstri Tesisleri Türkmenistan Ülke Müdürü Mehmet Kayalar, Rönesans Endüstri Tesisleri Enerji Grubu Başkanı Günalp Sağlam da katılımcılar arasında yer aldı.

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, açılış töreninin ardından Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Purçekov Çarymyrat Hyvaliyeviç, Türkmenistan Enerji Bakanı Rejepmyradov Hajymuhammet Saparmuhammedoviç ve Japon heyeti ile öğle yemeğine katıldı. Ardından Türkmenistan saha ekibi ile yapılan toplantıda konuşan Erman Ilıcak, başarılı çalışmalarından dolayı tüm ekibe teşekkür etti.

Sumitomo Corporation ve Japon Ekipman Üreticisi (OEM) Mitsubishi Power ile işbirliği içinde ilk EPC Projesini tamamlayan Rönesans Endüstri Tesisleri; santral destek ünitelerinin ön ve detay dizayn mühendislik işlerinin tamamlanmasından türbin ve jeneratör için inşaat dizayn işlerine, santralin bütün yapım işlerinin tamamlanmasından ön devreye alma işlemlerinin yapılarak santralin çalışmaya hazır hale getirilmesine kadar üstlendiği sorumlulukları, kusursuz bir şekilde yerine getirdi.