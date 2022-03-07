ROMM COFFE, GÜNE KAHVEYLE BAŞLAYANLARIN DOĞAL TERCİHİ

Aralarında tek seferlik pratik paketlerin de bulunduğu 10 farklı çekirdekten oluşan Romm Coffe seçenekleri, gerçek kahve tutkunları arasında büyük beğeni toplayınca, çeşitlerini artırmaya başladı.

Geleneksel demleme yöntemleriyle modern kahve lezzetlerini birleştiren Romm Coffee; özenle seçilmiş çekirdekleri ustalıkla kavurarak % 100 doğal lezzetler elde ettiği farklı kahve çeşitleri ile her damak tadına hitap ediyor.

Çekirdeklerin yetiştiği bölgede yer alan diğer bitkilerin tadını gövdesine saklayan kahve; Romm Coffe aracılığı ile tatlıdan ekşiye, odunumsudan baharatlıya kadar farklı tonlarını damaklarda hissettiriyor. Gerçek kahve tutkunlarının fark edebildiği bu gövde aromaları ve asidite oranları ile nitelikli kahve severler kendi damak tatlarına uygun kahveyi, istedikleri demleme yöntemiyle hazırlayabiliyorlar.

Pratik demleme paketlerinden oluşan filtre kahve seçenekleri ise; sıcak su ve fincan olan her yerde Romm Coffee lezzetlerini devam ettirmenizi sağlıyor.

2015 yılından bu yana Türkiye’yi gezen ve konspet gastronomi paylaşımları ile dikkat çeken, sosyal medyanın sevilen yüzü Ayhan Mortepe’nin tutkunu olduğu kahve için yarattığı markası Romm Coffee, Kadıköy Ayrılık Çeşmesi’ndeki atölyede, ev baristalarına uygun temel kahve eğitimleri vermeye başladı.

Romm Coffee; Shopier, Trendyol ve Hepsiburada satış sitelerinden ve Ayrılık Çeşmesi atölyesinden satın alınabiliyor