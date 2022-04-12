İşte robot süpürgeler hakkında doğru bilinen yanlışlar

Robot süpürgenin Pascal (PA) değeri ne kadar yüksekse çekim performansı o kadar yüksektir.

Yanlış bilinen bilgilerin başında çekim performansı geliyor. Aslında çekim performansı, motor gücüne bağlı değildir. Bu yüzden verilen Pa değerleri yanıltıcıdır. Motor gücü yerdeki tozu havalandırırken, yerden kalkan tozun tamamının hazneye aktarılması cihazın altındaki fırçalar ile kurulmuş sistemin performansına bağlıdır. Tüm iRobot Roomba robot süpürgelerde birbirine zıt yönde hareket eden çift fırça sistemi ve kir saptama teknolojisi mevcuttur. Diğer robot süpürgeler ile olan performans farkını farklı tip zeminlerde ve halı üzerinde net bir şekilde gözlemlemek mümkündür.

Robot süpürgeler halıları iyi süpüremez.

Bu konu tamamen yanlış değerlendiriliyor. Çünkü iRobot Roomba robot süpürgeler, yüksek çekim gücü ve patentli çift kauçuk fırça sistemiyle halıları kusursuz şekilde süpürür. Önce halının dibine inmiş kirleri kaldırır, sonra çift kauçuk fırça sistemi sayesinde direkt toz haznesine aktarır.

Robot süpürgem çıkarttığı haritayı hafızasına kaydetmezse onu verimli kullanamam.

Akıllı haritalama sistemine sahip bir robot süpürge her kullanıcı için olmazsa olmaz değildir. Örneğin eviniz 80 m2 ise ve siz her temizlikte tüm evin süpürülmesini tercih ediyorsanız, evin haritası hafızaya kaydedilmeden de robot süpürgeniz, tüm evinizin temizlik ihtiyacını mükemmel bir şekilde karşılayabilir. Bu noktada ihtiyacınız olmayan navigasyon özellikleri için ek bütçe ayırmak yerine, süpürme performansına odaklanarak bu anlamda en üstün ürünü seçmeniz önemlidir.

Robot süpürgeler koltuk altları, yatak altları gibi alanlara giremez ve bu alanları süpüremez.

iRobot evinizdeki en küçük alanlara dahi girip temizlik yapmak için tasarlanmıştır. iRobot Roomba robot süpürgeler 10 cm’e kadar olan boşluklardan geçerek ve kör noktalara ulaşarak kusursuz bir süpürge işlemi sağlar. Öte yandan, robot süpürgenin en ince olanını aramak da doğru bir yaklaşım değildir, çünkü robot süpürge inceldikçe içinde bulunan toz haznesinin kapasitesi de düşecektir. Bundan dolayı ihtiyacınıza göre karar vermeniz uygun bir yaklaşım olacaktır.

Evde değerli objelerim var, robot süpürge bunlara zarar verebilir.

Robot süpürgelerin evdeki değerli objelere zarar vereceği düşüncesi mevcut olsa da iRobot Roomba robot süpürgelerde hassas tampon sistemi mevcuttur. Hassas tampon sistemi sayesinde Roomba robot süpürgeniz bir cisim ile temas ettiğinde ne kendine ne de karşıdaki cisme zarar vermeyecektir. Bunun yanı sıra, Roomba robot süpürgeleri, sanal duvar aparatı ile yaklaşılmasını istemediğiniz her alandan uzak tutmanız mümkündür. Ayrıca Roomba i7, i7+ ve s9+ robot süpürgeler, iRobot Home uygulaması üzerinden yasaklı alan seçimine imkan tanır. Robot süpürgenizin yaklaşmasını istemediğiniz objeler ya da girmesini istemediğiniz alanlar varsa uygulama üzerinden bu alanlara sanal duvarlar çekebilir ve bu alanları yasaklı olarak işaretleyebilirsiniz.