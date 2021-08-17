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Reysaş İnşaat Genel Müdürü Özdemir Çetin oldu
1975 yılında Ankara'da doğan Özdemir Çetin,1997 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetini müteakip Doğuş İnşaat’ta proje mühendisi olarak görev alıp, ardından 2001 yılında Iowa State Üniversitesi İnşaat İşletmesi dalında yüksek lisansını tamamlamıştır.
İş Dünyası 17.08.2021, 15:15 17.08.2021, 15:16
Amerika’da Kiewit, Türkiye’de ise Mesa’nın çeşitli projelerinde görev alan Sn. Özdemir Çetin, Finansbank ve Yapı Kredi’de gayrimenkul ve proje finansmanı alanlarında yöneticilik görevlerini üstlenmiştir. Yine Mesa'da Satış ve Pazarlama Koordinatörü ve İcra Kurulu görevlerini gerçekleştirmiş olup, çalışma hayatı boyunca konut ve ticari gayrimenkullerin inşaat, finansman, satış, pazarlama gibi çeşitli alanlarında yöneticilik görevlerini yürütmüştür. Şimdi ise Reysaş Yatırım Holding'in grup şirketi olan Reysaş İnşaat'ta Genel Müdürlük görevine atanmıştır.