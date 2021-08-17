Reysaş İnşaat Genel Müdürü Özdemir Çetin oldu

Amerika’da Kiewit, Türkiye’de ise Mesa’nın çeşitli projelerinde görev alan Sn. Özdemir Çetin, Finansbank ve Yapı Kredi’de gayrimenkul ve proje finansmanı alanlarında yöneticilik görevlerini üstlenmiştir. Yine Mesa'da Satış ve Pazarlama Koordinatörü ve İcra Kurulu görevlerini gerçekleştirmiş olup, çalışma hayatı boyunca konut ve ticari gayrimenkullerin inşaat, finansman, satış, pazarlama gibi çeşitli alanlarında yöneticilik görevlerini yürütmüştür. Şimdi ise Reysaş Yatırım Holding'in grup şirketi olan Reysaş İnşaat'ta Genel Müdürlük görevine atanmıştır.