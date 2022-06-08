Rexoil, Automechanıka'da göz doldurdu!

Otomotiv sanayinin bölgedeki en büyük uluslararası buluşma noktası olan, Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey iş birliğiyle düzenlenen Automechanika Istanbul 2022 Fuarı, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı ve Otomotiv İhracatçı Birlikleri (OİB) iş birliğiyle organize edilen alım heyeti programı çerçevesinde dünya genelinde 12 farklı ülkeden yüksek bütçeli satın alma yetkilileri, fuar süresince programa kayıtlı katılımcılarla B2B ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AÇILIŞTA SEKTÖRÜN ÖNEMLİ İSİMLERİ BULUŞTU

Türkiye'nin ihracatında en önemli paya sahip olan otomotiv sektörünün önde gelen kurumlarını temsilen, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, TAYSAD Başkan Yardımcısı Yakup Birinci, OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu ve Automechanika Marka Müdürü Michael Johannes, Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım, Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Annika Klar açılış töreninde birer konuşma yaptı.

Rexoil Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aktaş ve Rexoil Genel Müdürü Burak Demirgezer

Törende söz alan tüm isimler, fuarın açılışından itibaren görünen yoğunluktan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek küresel salgın sonrası yeniden tam anlamıyla uluslararası bir buluşma olacağına duydukları heyecana dikkat çekti.

Standını ziyaret ettiğimiz Rexoil, fuara damgasını vuran firmalar arasında yerini aldı. Mikrofon uzattığımız Rexoil Genel Müdürü Burak Demirgezer, firmanın faaliyetlerini ve hedeflerini Ekovitrin Haber Merkezi'nden Ali Karabaş'a anlattı.