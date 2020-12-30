RESTORAN İŞLETMECİLERİ YENİ YILDA HES KODU İLE MÜŞTERİ ALINMASI TARAFTARI

YILBAŞINDAN SONRA RESTORANLAR HES KODU İLE MÜŞTERİ ALMALI.

Salgın Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de can almaya devam ediyor.

Herşeye rağmen hayatta devam ediyor, yasakların ve kapanmaların başlamasıyla birlikte özellikle yeme içme sektörü büyük darbe aldı ve toparlanması epey zaman alacağa benziyor.Pandemi önlemleri kapsamında bulaş riskinin en çok olduğu pazar alanları,alışveriş merkezleri ,fırınlar,marketler ve bazı kamusal alanların açık olması ve sadece restoranların kapalı tutulması büyük bir paradoks.

Van Kahvaltı Sarayı kurucusu Halit Haliloğlu

Attığınız taş kurbağayı ürkütmeli…

Çoğu mağazamızda şarküteri reyonu bulunuyor paket servisi ile gıda satışları yapılabiliyor, fakat paket servisine uygun olmayan mamül satan cafeler mecburen kapatmak zorunda kaldılar. Bizim gibi zincir restoranlar başta olmak üzere; sosyal mesafe kurallarına uygun,dezenfektasyon,maske,müşterinin girişte ateşinin ölçülmesi, masaların azaltılması gibi bazı önlemler almıştık , kapanma olmadan HES kodu gibi bazı ek önlemler alınarak hizmete devam edilebilirdi.

Yılbaşından sonra restoran ve cafelerde HES kodu uygulamasına geçilmez ise yıkıcı sonuçları olur sektör daralır.

400 bine yakın işletme, 2.5 milyonluk toplam çalışan, 110 milyar liralık dev bir sektör olan yeme-içme ve restoran hizmetleri bana göre sorunlarını dillendirmede cılız kaldılar ve ilgili makamlara iletemediler.Açılma olması durumunda bile İşletmeleri,esnafı; biriken kiralar ,çek ödemeleri , kredi borçları, , personel maaşları gibi ertelenmesi imkansız bir takım sıkıntılar bekliyor. Faizsiz kredi ,kira düzenlemesi gibi yapılanmalara gidilmeli ,oluşacak zincirleme mağduriyetin önüne geçilmelidir. İşletmeler biriken borçların yanı sıra büyük gıda kayıpları yaşadı.

Örneğin ; et-balık restoranı düşünün ertesi gün müşteri alacağı öngörüsüyle ürünü marinize etmiş, tüm hazırlığını yapmış ve aniden yasakların gelmesi, kapanmaların olması ,müşteri alımının durması , ilgili mağazanın elindeki ürünün çöp olması anlamına geliyor, dolayısıyla önceden haberdar olunması enazından olası sarfiyatı önlenmiş olurdu.

Bizim açımızdan böyle bir boşluğun olması olağan sorunların yanı sıra çoğu ürünün bozulması, çöpe atılması ve çok büyük gıda kayıplarına yol açtığı gibi işletme veya işletmeci mağazasını açtığı gün o mamülü tekrar yerine koyması gerekiyor buda borç yükü altındaki işletmecinin ekstra borçlanması demektir.

GARSON ARKADAŞLAR ZOR DURUMDA…

Van Kahvaltı Sarayı ailesi 30 şube ve Grup şirketlerimiz ile birlikte 400’e yakın çalışanımız ve onların aileleri ile birlikte binleri aşan büyük bir aileyiz, sağlık için kısa bir ara verildi,salgın sorunu aşıldığında elbette kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Fakat bu süreçte Yeme- içme ve hizmet sektöründe Part-Time çalışan öğrenciler, vale, komi,’garsonluk’ yapan arkadaşların çoğu yaşamsal bazı ihtiyaçlarını karşılayamaz iken üstüne birde ;kredi kartı borcu , ev kiraları ,evlerine gönderilen icralar gibi sorunlarla başbaşa kaldılarını çok hazin durumda olduklarını duyuyoruz.

YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR…

Pandemi döneminde şarküteri mağazalarımıza yoğun talep var.

Aslında pandemi bize şunu gösterdi; insanlar her ürünü internet ortamında satın almak veya evlerine istemek durumunda kalınca; reçeller,ballar,kaymak,tereyağı,kavurma,sucuk,peynir,zeytin gibi zaruri temel gıda maddelerin satışında artış yaşandı ve gıda satışlarımızın artarak devam ettiğini gördük. Buna bağlı olarak cafe restoran sektöründe sıkıntılar baş gösterince yatırımcılar yasaklamalardan etkilenmeyecek gel-al veya sıcak satışın olduğu mağaza arayışına girdiler dolayısıyla şarküteri bayilik talebi bunların başında olup zincir marketler ve bazı büyük sitelerden markamıza ait çok yoğun gıda talepleri aldık.O açıdan bizde Van Kahvaltı Sarayı olarak 2021 yılından sonra mağazalarımızdaki %30 olan şarküteri reyonlarını %50 ‘e çıkarıp ürün satışına ağırlık vereceğiz.

2021 yılında 21 yeni Şarküteri mağazaları yolda.

Eski mahalle kültürüne has 30-50-100m2’lik küçük mahalle şarküteri konseptleri hazırladık ilkini yoğun ilgiyle Elazığ’da açtık ve yeni yılda 30’a yakın İl’de bayilik talebi aldığımız

Van Kahvaltı Sarayı/Şarküteri kurulumlarına başlayacağız.

Temel Felsefemiz; doğal ve kaliteli ürün, uygun fiyat olacak.

Şarküteri konseptlerinde bizim doğal ürünlerimizin yanı sıra yöresel ve geleneksel bazı ürünlerinde tek satış noktaları olacağız.

Ayrıca her İl’in spesifik en özel ürününü bir başka İl’de satışa sunma fırsatımız olacak.

Mesela Adana’nın şalgamını Gaziantep’te, Gaziantep’in fıstığını ,Van’da, Van’ın otlu peynirini Çorum’da,Çorum’un leblebisi Niğde’de raflarımızda bulabileceksiniz.

Bu konsept bütçe olarak çok daha uygun koşullarda verilecek ve Kadın yatırımcılarımıza pozitif ayrımcılık sağlayacağız. Bayilik başvurularını vankahvaltisarayi.com.tr adresinden yapabilirler.

Umuyor ve diliyoruzki aşı uygulaması Ülkemizde başlar ,hayat normale döner ve bizlerde misafirlerimiz ile beraber güneşli günlere kavuşur kaldığımız yerden devam ederiz.