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RESTORAN İŞLETMECİLERİ YENİ YILDA HES KODU İLE MÜŞTERİ ALINMASI TARAFTARI

Salgın sürecinde uygulanan kısıtlamalar, birçok sektörü zor durumda bıraktı. Restoranlar hiç şüphesiz süreçten en fazla zarar gören kesim. Van Kahvaltı Sarayı kurucusu Halit Haliloğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İş Dünyası 30.12.2020, 21:37 30.12.2020, 21:46
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RESTORAN İŞLETMECİLERİ YENİ YILDA HES KODU İLE MÜŞTERİ ALINMASI TARAFTARI

YILBAŞINDAN SONRA RESTORANLAR HES KODU İLE MÜŞTERİ ALMALI.

Salgın Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de  can almaya  devam ediyor.

Herşeye rağmen  hayatta devam ediyor, yasakların ve kapanmaların başlamasıyla birlikte özellikle yeme içme sektörü büyük darbe aldı ve toparlanması epey zaman alacağa benziyor.Pandemi önlemleri kapsamında  bulaş riskinin en çok olduğu pazar alanları,alışveriş merkezleri ,fırınlar,marketler ve bazı kamusal alanların  açık olması  ve sadece restoranların kapalı tutulması büyük bir paradoks.

Van Kahvaltı Sarayı kurucusu Halit Haliloğlu

Attığınız taş kurbağayı ürkütmeli…

Çoğu mağazamızda şarküteri reyonu bulunuyor  paket servisi ile  gıda satışları yapılabiliyor, fakat paket servisine uygun olmayan mamül satan   cafeler mecburen kapatmak zorunda kaldılar. Bizim gibi zincir restoranlar başta olmak üzere; sosyal mesafe kurallarına uygun,dezenfektasyon,maske,müşterinin girişte ateşinin ölçülmesi, masaların azaltılması gibi bazı önlemler almıştık , kapanma olmadan HES kodu gibi bazı ek önlemler alınarak hizmete  devam edilebilirdi.

Yılbaşından sonra restoran ve cafelerde HES kodu uygulamasına geçilmez ise yıkıcı sonuçları olur  sektör daralır.

400 bine yakın işletme, 2.5 milyonluk toplam çalışan, 110 milyar  liralık dev bir sektör olan yeme-içme ve restoran  hizmetleri  bana göre sorunlarını dillendirmede cılız kaldılar ve ilgili makamlara iletemediler.Açılma olması durumunda bile İşletmeleri,esnafı; biriken kiralar ,çek ödemeleri , kredi borçları, , personel maaşları gibi  ertelenmesi imkansız bir takım sıkıntılar bekliyor. Faizsiz  kredi ,kira düzenlemesi gibi  yapılanmalara gidilmeli ,oluşacak   zincirleme mağduriyetin  önüne geçilmelidir. İşletmeler biriken borçların yanı sıra büyük gıda kayıpları yaşadı.

Örneğin ;  et-balık  restoranı düşünün  ertesi gün müşteri alacağı öngörüsüyle  ürünü marinize etmiş, tüm hazırlığını yapmış ve aniden  yasakların gelmesi, kapanmaların olması ,müşteri alımının durması , ilgili mağazanın elindeki ürünün çöp olması anlamına geliyor, dolayısıyla önceden haberdar olunması enazından olası sarfiyatı önlenmiş olurdu.

Bizim açımızdan böyle bir boşluğun olması olağan sorunların yanı sıra çoğu ürünün bozulması, çöpe atılması ve  çok büyük  gıda kayıplarına  yol açtığı gibi işletme veya işletmeci mağazasını açtığı gün  o mamülü tekrar yerine koyması gerekiyor buda borç yükü altındaki işletmecinin ekstra borçlanması demektir.

GARSON ARKADAŞLAR  ZOR DURUMDA…

Van Kahvaltı Sarayı ailesi  30 şube ve Grup şirketlerimiz ile birlikte 400’e yakın çalışanımız  ve onların aileleri ile birlikte binleri aşan  büyük bir  aileyiz, sağlık için kısa bir ara verildi,salgın sorunu aşıldığında elbette kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Fakat bu süreçte Yeme- içme ve hizmet sektöründe  Part-Time  çalışan öğrenciler, vale, komi,’garsonluk’ yapan arkadaşların çoğu yaşamsal bazı ihtiyaçlarını  karşılayamaz iken üstüne birde  ;kredi kartı borcu , ev kiraları ,evlerine gönderilen icralar gibi sorunlarla başbaşa kaldılarını  çok hazin durumda  olduklarını duyuyoruz.

YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR…

Pandemi döneminde şarküteri mağazalarımıza yoğun talep var.

Aslında pandemi bize şunu gösterdi; insanlar  her ürünü internet ortamında satın almak veya  evlerine istemek durumunda kalınca; reçeller,ballar,kaymak,tereyağı,kavurma,sucuk,peynir,zeytin gibi zaruri  temel gıda maddelerin satışında artış yaşandı ve  gıda satışlarımızın  artarak devam ettiğini gördük. Buna bağlı olarak cafe restoran sektöründe  sıkıntılar baş gösterince yatırımcılar yasaklamalardan etkilenmeyecek gel-al veya sıcak satışın olduğu mağaza arayışına girdiler dolayısıyla şarküteri bayilik talebi bunların başında olup  zincir marketler ve bazı büyük sitelerden  markamıza ait çok yoğun gıda  talepleri aldık.O açıdan bizde Van Kahvaltı Sarayı olarak 2021 yılından sonra  mağazalarımızdaki %30 olan şarküteri reyonlarını %50 ‘e çıkarıp ürün satışına ağırlık vereceğiz.

2021 yılında 21 yeni Şarküteri mağazaları yolda.

Eski mahalle kültürüne has 30-50-100m2’lik küçük mahalle şarküteri konseptleri hazırladık ilkini yoğun ilgiyle  Elazığ’da açtık ve  yeni yılda 30’a yakın İl’de bayilik talebi aldığımız  

Van Kahvaltı Sarayı/Şarküteri  kurulumlarına başlayacağız.

 Temel Felsefemiz; doğal ve kaliteli ürün, uygun fiyat olacak.

Şarküteri konseptlerinde  bizim doğal ürünlerimizin yanı sıra yöresel ve geleneksel bazı ürünlerinde tek satış noktaları olacağız.

Ayrıca   her İl’in spesifik  en özel ürününü bir başka İl’de satışa sunma fırsatımız olacak.

Mesela Adana’nın  şalgamını Gaziantep’te, Gaziantep’in fıstığını ,Van’da, Van’ın otlu peynirini Çorum’da,Çorum’un leblebisi  Niğde’de raflarımızda bulabileceksiniz.

Bu konsept bütçe olarak  çok daha uygun koşullarda verilecek ve Kadın yatırımcılarımıza pozitif ayrımcılık sağlayacağız. Bayilik başvurularını  vankahvaltisarayi.com.tr adresinden  yapabilirler.

Umuyor ve diliyoruzki aşı uygulaması  Ülkemizde başlar  ,hayat normale döner ve bizlerde misafirlerimiz ile beraber  güneşli günlere kavuşur  kaldığımız yerden devam ederiz.

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