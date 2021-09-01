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Rekabet Kurumu'ndan Tadım Gıda’ya soruşturma

Rekabet Kurulu, 4054 sayılı Kanun’unu ihlal ettiği gerekçesiyle Tadım Gıda hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

İş Dünyası 01.09.2021, 09:14 01.09.2021, 17:16
Rekabet Kurumu'ndan Tadım Gıda’ya soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketin, paketli kuru yemiş pazarındaki hakim durumunu dışlayıcı uygulamalar ile kötüye kullanarak rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve bayilerin fiyatına müdahale ederek yeniden satış fiyatını belirlediği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılan teşebbüsün 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.

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