Rekabet için düşük faiz, İstikrar için enflasyon muhasebesi...

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, ekonomik büyümenin ana unsurunun “ihracat” olduğunun altını çizdi, “Bu nedenle global pazardaki ihracatçımızın elinin güçlendirilmesi gerekmektedir” dedi. Sanayicinin rekabet gücünün arttırabilmesinin yolunun ise uygun koşullara sahip olmaktan geçtiğini kaydeden Başkan Çamur, “Halen yüzde 35’in üzerinde bir faiz oranıyla ticari kredi kullanan sanayicinin, bu koşullarda uluslararası pazarda rekabet etmesi ne kadar mümkün olabilir, tartışılır” şeklinde konuştu. Ticari kredi faizlerinin, Merkez Bankası faiz oranına yaklaştırılması yönündeki adımları dikkatle takip ettiklerini ve çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Levent Çamur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bin Dereden Su Getirmesinler”

“Maliye Bakanlığımızın bu yöndeki çabalarının sadece kamu bankaları değil, özel bankalar için de bağlayıcı olması çok önemli. Özel bankalar karlılıklarından vazgeçmek, dolayısıyla ticari kredi faizlerini aşağı çekmek istemiyor. Üretim, ihracat, istihdam artışı için de sadece kamu bankalarının çabası yetmez. Rekabet gücümüzün artması, üretim ve istihdamın önündeki engellerin kalkması için uygun koşullarda kredi imkanının özel bankalarca da karşılanması gerekiyor. Umarız bu yönde alınan her kararın özel bankalar nezdinde de bağlayıcılığı olur. Ve umarız özel bankalar uygun koşullarda ticari kredi vermek için bin dereden su getirmez.”

Enflasyon Muhasebesi Yeniden…

ORSİAD Başkanı Levent Çamur açıklamasında, değişken kur hareketlerinin işletmelere verdiği zarar ve bilançolarda yarattığı istikrarsızlığa da dikkat çekti. Bu istikrarsızlığın kredi ihtiyacının karşılanması noktasında ‘güvensizlik’ oluşturduğunu kaydeden Başkan Çamur, “Süreç yatırımların aksamasına kadar gidecektir. Üreticinin, sanayicinin elde ettiği karlılığın, kur farkından ötürü kaybedilmesi sıkıntıya yaratıyor. Bizim bu noktada talebimiz 2004’teki gibi enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesidir. Değişken kur hareketleri ve yüksek enflasyon karşısında işletme sermayelerimizi koruyabilmek için bu sisteme geçilmesini zaruri görüyoruz” diye konuştu.