Reis Gıda'dan Erdoğan'ın Açıkladığı KDV indirimine tam destek!

Bakliyat sektöründe Türkiye'nin önemli isimlerinden biri olan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Reis yaptığı açıklamada: "Daha düşük maliyetlerle üretimin artırılması gıda fiyatlarında istikrar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Mehmet Reis'in açıklaması şöyle:

13 Şubat 2022 tarihinde Resmi gazete’de yayınlanan karara göre temel gıda ürünlerinde yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e indirildiği duyuruldu. Bu karar tüketicimiz açısından olumlu bir gelişmedir. Tabii ki tüketicimiz için bu ve buna benzer kararların gelmesi çok değerli ve faydalı olacağı düşüncesindeyim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yüzde 7’lik kdv indirimi ile birlikte, sektöründe bu indirime “yüzde 7 ek destek” yaparak yüzde 14’e tamamlamasını beklediği sözüne istinaden Reis Gıda olarak bizlerde satış noktalarımızla bu yönde görüşmeler gerçekleştiriyoruz. İvedilikle yüzde 14 indirimin etikete yansıtılması adına yüzde 7 kdv indirime ek olarak gerçekleştirilmesi istenen kalan yüzde 7’lik kısmını yarı yarıya perakende noktalarımızla paylaşarak üstleneceğimizi bildiriyor, tüketicilerimize daha fazla destek olmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bilindiği üzere Reis Gıda olarak 2021 Kasım ayı fiyatlarıyla Ocak ayı sonuna kadar sabit fiyat uygulaması taahhüdünü yerine getirdik. Ortak sorumluluk duygusu ve gönüllülük esasına göre fiyat artışlarının vatandaşlarımız üzerindeki etkisini en aza indirmek için geçmişte olduğu gibi üzerimize düşen görevi yapmaya ve her zaman destek olmaya hazırız.

Bir yandan iklimsel değişim, bir yandan pandemi, bir yandan da küresel tarımsal üretimin maliyetlerindeki artış aynı anda yaşanıyor.

Bu durumda üreticilerimizin eğitime, bilime, teknolojiye, doğru yönlendirmeye ve motivasyona ihtiyacının daha da arttığı bir dönemdeyiz. Koşulların iyileştirilmesi çiftçiye daha iyi bir üretim ortamı sağlayacaktır.

Kış aylarındaki gibi Nisan-Mayıs yağmurları mevsim normallerinde yağarsa üreticinin de tüketicinin de yüzü gülecektir.

Daha düşük maliyetlerle üretimin artırılması gıda fiyatlarında istikrar sağlayacaktır.